Nečas první duel rozsekl pro Kometu bruslí: Nechtěl jsem to kopnout

Suverenitu, klid při rozehrávce a produktivitu si brněnský hokejový klenot Martin Nečas přenesl v play off i do semifinále a po Spartě svým gólem na úvod série šokoval i hradecký Mountfield v prvním semifinále. Při výhře Komety 2:0 byla jeho úvodní trefa zápasu vítězná. Na oslavu si musel chvilku počkat, trefu musel kvůli odrazu od brusle posvětit videorozhodčí, ale 18letý centr si byl jistý.

„Musím říct, že jsem si jistý byl, protože jsem puk vůbec nechtěl kopnout. Promáchl jsem ho a dělal jsem už oblouček zpátky, když se mi to odrazilo od brusle. Byl to vlastně trochu náhodný gól. I tak je to super pocit. Hlavně že jsme vyhráli,“ říkal po utkání Nečas.

Každým gólem v tomto play off dáváte svůj nový nejdůležitější gól kariéry. Přičtete do řady i tento?

„Asi jo, byl vítězný. Ale já nehraju na góly a na statistiky. Jsme tady hlavně od toho, abychom jako tým postoupili dál.“

Kde se ve vás při důležitých zápasech bere to sebevědomí, s nímž hrajete? Nebo si hokej tak užíváte?

„Snažím se hrát svoji hru. Chci být silný na puku. Od toho je hokej. Jsem tady jako mladý, ne abych se bál a odhazoval puky. Chci hrát s pukem a co nejvíc pomoct týmu.“

Měl jste ale i dva krušné momenty. Jeden poté, co jste ve vlastním pásmu čistě odebral puk, ale hned ho křížem namazal do velké šance...

„Jo. (přikyvuje) Získal jsem puk a chtěl jsem hru hned otočit dopředu, ale neviděl jsem tam jejich beka. Snažil jsem se jeho střelu ještě tělem chytit, ale my jsme tam hlavně měli Máru Čiliaka, takže super. Chytil to on.“

Ocenil jste, že jste nedostal hned vyhubováno na střídačce, ale spíš vás ostatní uklidňovali?

„Určitě, to je povzbuzující.“

A pak vaše dvě minuty před koncem zápasu na trestné lavici za vyhození puku.

„To vyhození bylo určitě zbytečné. Chtěl jsem to odehrát o plexi a jít střídat, hodil jsem to ale asi pět centimetrů nad plexi. Věděl jsem hned, že půjdu na trestnou. Klepal jsem se tam, abychom nedostali gól, ten jsme nedostali, takže paráda.“

Bylo to za mantinelem utrpení?

„Dneska jsem tam seděl sedm minut, je to takové zvláštní. (Nečas si odseděl i pětiminutový trest pro Václava Němce - pozn. red.) Asi je to víc minut než v celé základní části. Jsem rád, že to kluci ubojovali a oslabení ubránili.“

Co jste říkal na Němcův faul u mantinelu?

„Viděl jsem ho jen koutkem oka, takže to nemůžu tak hodnotit. Vojta říkal, že ho (Džerinše) nechtěl přirazit na mantinel hlavou, ale že se před ním otočil a bohužel mu na hlavu dal. Dostal pět minut, naštěstí jsme to ustáli. My jsme vyhráli, nevím, co je tomu hradeckému hráči, ale snad bude v pohodě.“

Překvapil vás Hradec něčím?

„Nesmíme dělat individuální chyby, oni těží hlavně z nich. Jinak jsme hráli výborně v útočném pásmu, stejně tak jsme rychle přecházeli přes to střední. Nesmíme dělat ztráty a individuální chyby.“

Do série je úvodní výhra velké povzbuzení?

„Je, ale zároveň nic neznamená. Potřebujeme ještě tři výhry, tohle byl teprve první zápas. Musíme jít dobře z defenzívy a pomáhat Márovi Čiliakovi, který je v bráně famózní.“

Zase vás drží, že?

„Jemu prostě klobouček. Je neskutečné, jak chytá celé play off. To je hodně o obraně, a když nedostaneme žádný gól, málokdy prohrajeme.“

