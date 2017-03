Střelec Komety může hrát. Němec za tvrdý faul proti Hradci trest nedostal

Hokejový útočník Vojtěch Němec z Brna za faul na lotyšského útočníka Andrise Džerinše z Hradce Králové ze středečního prvního semifinálové utkání extraligy dodatečný trest od disciplinární komise extraligy nedostal. Nejproduktivnější hráč Komety v play off byl po zákroku z 18. minuty za vražení na hrazení vyloučen na pět minut a do konce utkání. Kometa vyhrála duel 2:0 a série pokračuje opět v Hradci Králové dnes od 17:20.

Předseda disciplinární komise Karel Holý řešil Němcův prohřešek ve zkráceném řízení. "Přitlačil protihráče do horní části zad na hrazení, za což mu byl rozhodčími s přihlédnutím k důsledkům zákroku správně uložen větší trest na pět minut a osobní trest do konce utkání. Zákrok nicméně nebyl veden v tak nebezpečné vzdálenosti od hrazení, aby při něm mohlo dojít k vážnému poranění hlavy nebo páteře," uvedl Holý v tiskové zprávě.

"Z dostupných záběrů je navíc zřejmé, že protihráč - ačkoli situaci periferně kontroloval - setrval s cílem dosáhnout výhodnější pozice pro odehrání kotouče v nebezpečném čelním postavení vůči hrazení, čímž nedostatečně zohlednil riziko, že bude napadán a limitoval možnosti vlastní obrany před zákrokem soupeře," doplnil Holý.

Podle zápisu o utkání Džerinš, který následně odstoupil ze hry, utrpěl poranění hlavy a levé ruky. Němec se hned na ledě lotyšskému útočníkovi omlouval. "Samozřejmě mě mrzí, co se stalo. Měl by mít zlomený nos a podezření na otřes mozku, takže to není nic příjemného. Jsme lidi, nebyl bych rád, kdyby se něco takového stalo mně, proto jsem se mu šel hned omluvit. Nevím, jestli to ode mě nečekal, nezapřel se, nebo se ohnul. Ještě jsem to neviděl na videu," okomentoval Němec svůj zákrok bezprostředně po utkání.

"Říkali jsme si, že jim nedáme metr ledu a budeme dohrávat všude, kde to půjde. Nevím, jestli to byla přemotivovanost, nebo ne. Stojím si za tím, že to byla blbá shoda náhod a takových soubojů je v hokeji spousta. Myslím si, že nějaký extra ošklivý zákrok to ode mě nebyl," brněnský útočník, který v pěti duelech play off zaznamenal sedm bodů za čtyři branky a tři asistence.

Zatím není jasné, jak dlouho bude Džerinš Hradci chybět, minimálně do čtvrtečního souboje ale nenastoupí. „Andris dnes hrát nebude, možná nastoupí v neděli, bude záležet na jeho stavu,“ řekl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

