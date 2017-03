Lepší dostat facku hned, míní varský manažer Kverka po úvodní porážce

Střetli se soupeři v odlišném rozpoložení. Jihlava může pořád jen získat. Do baráže se prokopala odspodu, nabudilo ji prvoligové semifinále s Kladnem, které se rozhodlo až v sedmém dějství. Karlovy Vary koncem základní části načaly Spartu a v play out ze šesti utkání prohrály jediné. Jenže to byly zápasy, kdy už o nic nešlo. A v úvodním duelu prolínačky Energie zhasla.

Uklouznout hned na prvním schodu a ještě doma je hodně nemilé. Může to hodně mrzet?

„My jsme čekali, že ten zápas bude takový. Je totiž velký rozdíl jít do baráže z play off a z play out. Snažili jsme se vyhrávat opravdu každé utkání, ale tam se nehraje na krev. A tady to najednou takové je. Play out vás na baráž nepřipraví dobře. Nehraje se až do konce o umístění. Máme s tím zkušenosti, věděli jsme to. Jen jsme to nezvládli z hlediska emocí. Mužstvo bylo možná až moc nabuzené a přemotivované.“

Myslíte i zbytečné tresty? Po faulu Václava Skuhravého vyrovnala Jihlava na 3:3...

„My na hráče apelujeme, aby vše probíhalo fair play. On se předtím přiznal k faulu, ten další jsem viděl několikrát, soupeře skoro ani nezasáhl. Shora to vypadalo hrůzostrašně, nicméně když si to člověk rozfázuje, chtěl spíš hrát puk mezi nohama. Byl z toho faul na pět minut. Vedli jsme v tu chvíli 3:2. Nebýt toho, mohli jsme ten zápas ukopat.“

Jihlava se v play off tahala se s Kladnem. Nakolik to mohlo poznamenat vstup do baráže?

„Jejich zápasy jsem viděl, to byl boj. V play out ať chcete, nebo ne, tak ty kluby proti vám nehrají na sto procent, spíš na padesát. Snažili jsme se udělat si pohodu tím, že budeme vyhrávat, což se dařilo. Ale nepřipravilo nás to na tyhle těžké boje. Možná je k zamyšlení, jestli nezavést v extralize play down a hrát taky vyřazovacím způsobem. Bylo by to o něčem až do konce. Jsem ve Varech pět let a jen jednou se hrálo tak, že mohly spadnout tři mančafty. Jinak to bylo vesměs dané.“

Jihlava třikrát vyrovnala, čím v prvním duelu karlovarský tým zaskočila?

„Bylo to klasické utkání, kdy jsme věděli, že nedají kostičku zadarmo. Spousta drobných faulů, které když se nepískají, tak má mužstvo jako Jihlava výhodu. Nám se celou sezonu bojovalo líp spíš s týmy, které hrály hokej, než takový styl. Ale s tím se teď musíme porvat.“

Projevilo se i to, že jste týden před baráží vlastně jen trénovali?

„Měli jsme na výběr hrát ještě v pátek ve Zlíně, ale zápas jsme si přehodili na úterý, protože jsme taky měli dost zraněných hráčů a chtěli, aby se uzdravili. Ale stejně to nenahradí zápas, kdy se jde na krev. Oni se museli rvát do sedmého utkání a v první duel zvládli líp, co se týče emocí.“

Poprvé jste v pozici, kdy můžete ztratit. Může neúspěšný začátek něco napovědět?

„Už pár měsíců to nasvědčovalo tomu, že budeme hrát baráž. Počítali jsme s tím, ač mužstvo každý zápas šlapalo na sto procent. Nebylo mu co vytknout, pokud šlo o pracovitost, zaujetí pro hru. Pochopitelně, jsou tam mladí kluci, kteří se s baráží musí taky vyrovnat. Ovšem rozhodně máme co ztratit a bylo by mi strašně líto, kdybychom měli spadnout, protože jsme nastartovali něco, co bychom chtěli dál rozvíjet. Ale pořád věřím, že se s tím mužstvo porve. Má vnitřní sílu, kterou dokazovalo celou sezonu. Prohrálo, okamžitě se zvedlo, oklepalo, šlo na další zápas...“

Může přesto klopýtnutí na začátku tým výrazně pozname

„To mužstvo se v tom nehrabe. Minulý rok jsme měli problém, že až po třetím zápase si uvědomilo, o co jde. Možná je pro nás lepší, že jsme dostali facku hned na začátku. Můžete to říkat horem dolem, hráče na to připravovat. Co se odehraje na ledě, je realita, kterou si oni musí sami prožít. Poznali, že to nebude sranda. Zvednou se. Minulý rok to pochopili, vědí, že nesmějí pustit nic.“

Věříte, že se zkušenost týmu nakonec projeví?

„Určitě. Nedělali jsme paniku z toho, že hrajeme baráž, snažili se mužstvo připravit. Bohužel první zápas jsme nezvládli. Vůbec to nebylo tak, že by si ti kluci mysleli, že přijede Jihlava a že ji porazíme. Spíš to nezvládli po emotivní stránce. Síla Jihlavy spočívá v tom, že to je tým vedený k maximální disciplíně a z toho taky těží. Na první ligu mají poskládaný velmi kvalitní tým schopný potrápit i extraligisty. Je to hodně urputné. Ale my to musíme zvládnout.“

Jedna věc je hokejovost, druhá psychika. Ta mnohdy řídí pohyb palce nahoru či dolů...

„Pocit z toho, že můžu postoupit, a naopak, že se dá spadnout, hraje velkou roli. Netroufám si předjímat, ale baráž bude extrémně vyrovnaná a rozhodne se asi až ve druhé polovině. Všechny čtyři týmy jsou na tom podobně. Opravdu si myslím, že takový vstup může týmu prospět. Hráči vědí, o co jde, teď ještě, jak na to reagovat a jak se s tím poprat.“