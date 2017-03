Sparta není Hodonín a Hradec není jako Sparta, dal vzpomenout Kováčik

Předchozí čtvrtfinálovou sadu extraligového play off rozsvítil hláškou, že Sparta není nějaký Hodonín a že to s ní ani po dvou výhrách v Praze nebude v Brně jednoduché. Jozef Kováčik se ve čtvrtek večer znovu připomněl. Kometa v Hradci Králové prohrála druhý duel 0:3 a dala zapomenout na skvělý kompaktní výkon ze středy.

„Nevím, jestli někdo čekal, že když přejedeme Spartu 4:0, že to samé uděláme s Hradcem a ve finále zameteme s Libercem nebo Chomutovem. To nevím… Tohle je play off, hraje se o každý bod, dnes vyhrál Hradec, ale jedeme dál. Dál bych se v tom nehrabal, výsledek je jednoznačnější, ale hra taková nebyla,“ povídal důležitý obránce brněnské Komety.

Série se stěhuje pod Špilberk, kde to Mountfield neumí. Co se tahle organizace přestěhovala na východ Čech z Českých Budějovic, cestu do Brna nikdy nezvládla, škoda vyjeté nafty… Jinak řečeno, Hradec v Brně osmkrát v řadě prohrál.

S tím však na Kováčika nechoďte. „Základní část a play off jsou dvě rozdílné ligy. Série to je pěkná, ale začala nová a v ní se hraje o všechno. Doma budeme hrát tak dobře jako ve středu a já věřím, že je porazíme,“ doufá Kováčik.

Na magické domácí prostředí sází i jeho parťák z defenzivy Jakub Krejčík. „Atmosféra je doma neskutečná, fanoušci jsou náš hnací motor, šestý hráč v poli, určitě to bude výhoda pro nás,“ nepochybuje Krejčík, těšící se na nedělní a pondělní pokračování.

„Série je otevřená a teď se musíme soustředit na zápas doma,“ doplnil ho útočník Leoš Čermák.

