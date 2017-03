Klíčový moment? Nenechali jsme je nadechnout, líčil Radivojevič výhru

Bylo to klíčové?

„To byl velký moment, že jsme je nenechali nadechnout. Oni by byli nepříjemní, jsem rád, že to tam Sváča (Vladimír Svačina) krásně dal a potvrdil naše vítězství. Byl to těžký zápas, týden se nehrálo, nevěděli jsme, co od toho čekat. Ale dali jsme první gól, který nás trochu uklidnil, potom i druhý. Myslím, že jsme pak měli dost šancí, abychom zápas rozhodli dříve, ale divákům se to mohlo líbit. Za vítězství jsme rádi, ovšem potěšíme se jen do půlnoci a zítra je nový den.“

Je uklidňující zjištění, že jste v prvním zápase série dominovali?

„Nemyslím si, že to byla dominance. V některých momentech jsme byli dost silní na puku, ale byly i momenty, kdy nás i Chomutov přitlačil. Toho se musíme vyvarovat, musíme být v našem pásmu stoprocentní a zahrát dobře v obraně.“

Vypadá to, že když Liberec hraje svou hru, je k neporažení.

„To není pravda, každý je porazitelný. Ale my když hrajeme svůj hokej, jsme nepříjemní a teď jsme většinu zápas hráli náš systém, dařilo se nám to, musíme v tom pokračovat.“

Klíčové bylo i to, že jste ubránili přesilové hry Pirátů, souhlasíte?

„Celý rok je měli výborné, v přesilovkách byli mezi top týmy. Víme, že s nimi musíme hrát disciplinovaně a dneska se nám to podařilo. Musíme v tom pokračovat dál.“

Bylo znát, že mají v nohách více zápasů?

„Těžko říci. Ale byly fáze, kdy jsme je my přitlačili, a byly fáze, kdy přitlačili oni nás. Ale myslím, že pauza před semifinále byla pro oba týmy dost dlouhá. Nemůžeme a ani se nechceme spoléhat na to, že by byli unavení. Chomutov je nepříjemný mančaft a musíme být neustále ve střehu.“

