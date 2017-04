Talent Nečas na rozcestí: Boj s Kometou o titul, nebo MS osmnáctek?

Tři měsíce před tím, než svoje jméno ponese na draft NHL, stojí hokejový útočník Martin Nečas (18) na důležité křižovatce. Aktuálně se hraje o to, jestli (případně jak dlouho) ještě bude hrát extraligové play off za Kometu, nebo se připojí k reprezentační osmnáctce před MS. Co je jisté právě teď? Třetí a čtvrtý zápas za Brno proti Mountfieldu v neděli a v pondělí odehraje. Dál se bude jednat. Jde o citlivé řešení situace kolem jednoho z nejlepších hráčů svého ročníku.