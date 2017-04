Skokan po porážce Pirátů: Nejsme tolik talentovaní, ale jsme bojovníci

Chomutov opět ukázal obrovský charakter. Útočník Dávid Skokan věděl, že jeho tým předvedl další velkou věc. Po zápase ani nebyl moc zklamaný. Piráti prohrávali v druhém semifinále na ledě Liberce už 0:3, nakonec ale dokázali poslat zápas do prodloužení. Tam byl slovenský reprezentant u rozhodujícího gólu Dominika Lakatoše. „Snažil jsem se puk sebrat, ale on mi to vypíchnul,“ popsal situaci.

Ještě v polovině zápasu vedl Liberec 3:0 a směřoval za jasným vítězstvím, vy jste se však nevzdali a dokázali zápas poslat do prodloužení. Co pomohlo k vyrovnání stavu?

„Charakter týmu, který ukazujeme celou sezonu. Dokážeme se vrátit zpátky do zápasu, mužstvo má velkou sílu a odhodlání. Nejsme tolik talentovaní, ale jsme bojovníci, a to nás drží.“

Byl jste u rozhodujícího gólu zápasu v prodloužení. Jak jste to viděl z vašeho pohledu?

„Viděl jsem, že Mára Tomica už toho má dost, tak jsem na něj zakřičel, aby zůstal nahoře a já šel dolů. Tam jsem se snažil puk vyhodit, trefil jsem ale brusli, puk se odrazil na Jelena (Petr Jelínek) a ten nahrával před branku. Puk potom zůstal na brankové čáře, kde jsem se ho ještě snažil sebrat, ale ten hráč před bránou (Dominik Lakatoš) mi to vypíchnul. Stalo se.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Chomutov: Je rozhodnuto! Dominik Lakatoš vstřelil vítězný gól domácích, 4:3 v prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

Ve druhé třetině jste měli k dispozici dvě dlouhé přesilovky 5 na 3, během více jak tří minut v dvojnásobné přesilovce jste si však nevytvořili téměř žádnou šanci. Co tam bylo špatně?

„Říká se, že kdo nevyužije přesilovku 5 na 3, tak nemůže vyhrát zápas. To se potvrdilo. Škoda toho, že jsme nedali gól. I tak jsme se ale vrátili, ukázali jsme velikost týmu. Dokázali jsme si, že se s Libercem dá hrát, i když je to super mužstvo, které hraje suprově takticky. My ale máme bojovníky a takový ten chtíč, takže jsme se snažili vrátit do zápasu. To se nám podařilo a může nás to nakopnout do dalšího zápasu.“

Několikrát jste v zápase nastřelili tyč, Jána Lašáka jste dlouho nemohli prostřelit, pak se vám to povedlo hned třikrát. Jaký je na něj recept?

„Znepříjemňovat mu to, chodit do brány, dělat mu zle. Je to pan brankář a my o tom víme, takže mu musíme dělat zle. Viděli jsme ty góly, které padly, on neviděl, byly takové škaredé.“

V play off jste si toho už prožili hodně, byli jste dole i nahoře. Ovlivní nějak dnešní zápas atmosféru v kabině?

„Právě, že nás to ještě povzbudí, protože víme, že s nima můžeme hrát. Pojedeme domů a u nás se těžko vyhrává, takže uděláme všechno pro to, abychom se vrátili zpátky do Liberce.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Chomutov: Je vyrovnáno! David Kämpf vstřelil gól na 3:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Chomutov: To byla rána! Juraj Valach vstřelil gól na 3:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Chomutov: Pěkná akce Pirátů! Michal Vondrka vstřelil gól na 1:3 • VIDEO TV TIPSPORT