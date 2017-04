Chomutov padl až v prodloužení. Není proč mít hlavy dole, velí Valach

Znovu se ukázali v parádním světle. Ačkoliv Chomutov prohrával v polovině utkání na ledě Liberce už 0:3, nic nezabalil. Pod smazání třígólového manka se jednou brankou podepsal i obránce Juraj Valach. Slovenský obránce pak litoval rozhodující situace v prodloužení, kdy Dominik Lakatoš poslal Liberec do vedení 2:0 v sérii. Zároveň ale pochválil charakter týmu. „Když držíme pohromadě a bojujeme, tak se nám to v zápase většinou vrátí,“ mluvil sklesle. Série se nyní přesouvá do Chomutova.

V polovině utkání vedl Liberec 3:0 a vypadalo to, že v klidu směřuje za druhým vítězstvím. Třemi góly jste ale zápas poslali do prodloužení. Jak hodnotíte dramatické druhé semifinále?

„Ze začátku zápasu jsme byli ustrašení, měli jsme až příliš velký respekt, ale potom tu poslední třetinu jsme ukázali, že se dá s nimi hrát vyrovnaná partie. Možná, že jsme byli i v některých věcech lepší. Je to 0:2, ale jdeme dál. Co se dá dělat, mrzí to no.“

Kde se ve vás vzala touha zápas ještě zvrátit. Nakopl vás gól Michala Vondrky na 1:3 nebo to bylo spíše o náhodě?

„Nemyslím si, že to byla náhoda. Více jsme po nich chodili, hráli jsme aktivnější hokej. Oni udělali nějaké chyby v rozehrávce a my se z toho postupně dostávali do nějakých šancí. Byli jsme agresivnější v přečísleních, že jsme šli se třemi nebo i čtyřmi hráči dopředu a z toho pramenily ty naše šance. Ještě bych řekl, že jsme dost podcenili přesilovky pět na tři. Když máte v zápase dvě přesilovky pět na tři, tak musíte aspoň jednu využít. To byla obrovská chyba.“

Nechyběla agresivita právě v těch přesilových hrách, kde to vypadalo, že to chcete hrát až do prázdné branky?

„No do prázdné… Hlavně jsme si házeli strašně moc přihrávek mezi sebou a chyběla nějaká finální střela. Jinak to máme nacvičené, ale hráli jsme to vyloženě špatně.“

V prodloužení rozhodl gól Dominika Lakatoše. Vy jste byl přímo na ledě, co se tam stalo?

„Oni přihrávali puk z rohu a já se to snažil blokovat. Puk zůstal někde na brankové čáře, Dávid Skokan se ho snažil sebrat. Kdyby do toho Dávid píchl, tak by gól možná nebyl. Možná smolný gól, možná to tak mělo být. Nevím.“

Hodně jste se dnes snažili střílet přes clonící hráče před brankou, koneckonců tak padl i váš snižující gól na 2:3. Je tohle cesta na jinak skvěle chytajícího Jána Lašáka?

„Myslím si, že tohle platí na každého gólmana. Pokud máte před bránou víc hráčů, tak je tam vždy větší pravděpodobnost, že to padne do brány. Musíme hrát takový jednoduchý hokej, všechno házet na bránu a hlavně bojovat.“

Chomutov už v letošním play off zvládl mnohé situace. Byli jste hodně dole, ale i nahoře. Ukáže se teď znovu síla týmu a jeho charakter?

„Myslím, že jsme to ukázali i dneska (v sobotu), že jsme nesvěsili hlavy. Neskládáme zbraně a bojujeme vždy až do konce. Ať ta série skončí jakkoliv, tak si myslím, že jsme fakt skvělý tým a víme, že když držíme pohromadě a bojujeme, že se nám to v zápase většinou vrátí. Ten výsledek vždycky dotáhneme nebo otočíme.“

Pomůže takový návrat do zápasu alespoň po psychické stránce? Zjistili jste, že se s Libercem dá hrát.

„Já bych to neviděl tak, že bysme byli na dně nebo tak něco. My si to užíváme, semifinále je pro nás něco navíc. Už i to čtvrtfinále s Třincem bylo pro nás něco navíc. Není proč mít hlavy dole. Myslím si, že tuhle sezonu hrajeme velmi dobrý hokej a užíváme si to.“

Série se za stavu 0:2 z vašeho pohledu stěhuje do Chomutova. Co říct k úternímu a středečnímu zápasu?

„Já věřím tomu, že doma nějaký zápas uhrajeme. Jestli chceme se sérií ještě něco udělat, tak budeme muset vyhrát.“ (úsměv)

