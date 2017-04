Tygři připustili drama, Radivojevič už ví: S Chomutovem nepolevit ani na vteřinu

Vedli 3:0, druhý semifinálový zápas měli nalajnovaný k jasnému vítězství. A pak to na ně přišlo. Stejně jako ve čtvrtfinále s Plzní Bílí Tygři na chvíli povolili a málem se jim to stalo osudným. Piráti neskutečným způsobem v poslední třetině vyrovnali stav, prodloužení ale urval favorit. „Chomutov má kvalitní mužstvo. Nedá se s nimi polevit ani na vteřinu,“ věděl moc dobře Branko Radivojevič. Úleva, že jeho tým zápas zachránil, byla velká. Liberec je v půli cesty do finále.

Co se s vámi stalo, že jste ve třetí třetině ztratili luxusní náskok a museli jste se nakonec o výsledek obávat?

„Nehráli jsme tu třetinu tak špatně. Druhý gól jsme si ztečovali sami, při třetím Jánko (Lašák) nic neviděl. Byla to taková nervozita, ale věřili jsme až do konce. Před prodloužením jsme si říkali, že je stále o co hrát. Jsem rád, že jsme to uhráli. Chomutov je kvalitní mužstvo, nedá se s nimi povolit ani na vteřinu.“

Chomutov přitom v play off už několikrát před tím ukázal, že velké obraty umí. Nepodcenili jste to trošku?

„No nebyly to nějaké velké chyby, ono se to stane. Je to play off hokej, jedou na doraz, respekt. Vrátili se do zápasu, ale vítězství máme my. To nás těší. Ale bude to ještě těžká série.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Chomutov: Velká chyba v rozehrávce! Radivojevič přidal druhý gól zápasu, 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Já vím, že dnes to pro vás dopadlo dobře. Ale se ten váš výpadek nějak srovnat s tím čtvrtfinálovým proti Plzni, kdy jste ztratili taky vedení 3:1 a nakonec i celý zápas?

„Já si myslím, že tehdy jsme udělali větší chyby než dnes. Někdy se to stane. Pro nás je důležité, že jsme zůstali psychicky silní a věřili si. Možná je tohle vítězství o to cennější pro nás, než kdybychom vyhráli normálně.“

Vzpruha proto, že vás to nakopne. Nebo proto, že ztratit takový zápas musí být pro Chomutov fakt těžká rána?

„Tak i tak. Musí je to bolet. Na druhou stranu nejsem naivní. Věřím tomu, že třetí zápas bude zase hodně nepříjemný. Oni jsou doma velmi silní. Je to těžká série, my to víme. Nikdo nic nepodceníme, připravíme se na to. A určitě tam budeme chtít vyhrát hned třetí zápas.“

Jedete tam s vedením 2:0, jste v půli cesty do finále. Lepší to být nemohlo, že?

„Jsme spokojeni, samozřejmě. Chtěli jsme doma vyhrát, teď dva dny odfoukneme a jdeme dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:36. Lakatoš, 20:35. Radivojevič, 27:31. Svačina, 62:58. Lakatoš Hosté: 36:26. Vondrka, 48:48. Valach, 51:29. Kämpf Sestavy Domácí: Lašák (Will) – R. Šimek, Ševc (A), Jánošík, Vitásek, Mojžíš (A), Derner, Pyrochta – Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok – Ordoš, Bližňák, Radivojevič (C) – Valský, Vantuch, Svačina – A. Dlouhý, J. Stránský, Bartovič. Hosté: J. Laco (Král) – Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Dlapa, Kudělka – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – Skokan, V. Růžička, Sklenář – Račuk, Kämpf, Koblasa – Hlava, Lauko, Poletín. Rozhodčí Hribik, Hradil – Komárek, Ondráček Stadion Home Credit Aréna Návštěva 7 500 diváků

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Chomutov: Je rozhodnuto! Dominik Lakatoš vstřelil vítězný gól domácích, 4:3 v prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Chomutov: Je vyrovnáno! David Kämpf vstřelil gól na 3:3 • VIDEO TV TIPSPORT