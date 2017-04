Naštvaný hradecký bek Vydarený po debaklu: Byl to hrozný zápas

Proč Hradec utrpěl takovou nálož?

„Napadalo nám to tam a my se složili. Ten zápas se těžko hodnotí, po první třetině jsme měli ještě nějakou relativní šanci, ale přišly přesilovky, Kometa v nich dala góly. Nedařilo se nám nic. Hrozný zápas.“

Bylo už od začátku cítit, že to tentokrát nebude ono?

„Ale ne, Kometa neměla na začátku zase tak moc šancí, hráli jsme zezadu. Dát v první třetině nějaký gól, mohlo to vypadat jinak, jednu, dvě příležitosti jsme tam měli. Ale teď je to už jedno...“

Jste teď hodně rozčarovaný?

„Co si budeme povídat, není to nic příjemného. Po druhé třetině s tím chcete něco ještě udělat, prohráváte o čtyři góly, jenže to tam pak padá dál. Zápas blbec. Ale zítra je nový den, tohle je potřeba hodit za hlavu. Je dobře, že nebudeme tak dlouho čekat a hraje se hned. Říká se to třeba blbě, ale tohle je možná lepší než abyste prohráli zápas play off v prodloužení.“

Hradec prohrál v Brně podeváté v řadě. Je to už komplex?

„Ne, tohle jsme si vůbec nepřipouštěli, nemělo to vliv. Navíc předtím šlo o základní část, tohle je play off. Ve třetí třetině jsme se chtěli chytit na čemkoliv, na nahrávce, souboji... Ale bohužel. Tak to chodí.“

Má smysl se o výsledku mezi sebou teď bavit a rozebírat příčiny, proč jste schytali takový debakl?

„Pochybuju, že se o tom bude chtít teď někdo bavit.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Hattrick! Ondřej Němec se jako jediný obránce v historii play off trefil třikrát, 8:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Hradec Králové: Střídání v brankovišti, Rybár přenechal místo Kacetlovi • VIDEO TV TIPSPORT