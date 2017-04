Jihlava v boji o extraligu válí! Věříme si, těšilo po třetí výhře Zemana

Přestože Dukla s šampionem druhé nejvyšší soutěže prohrávala, dokázala výsledek otočit. "Nevzdali jsme se, hecovali se a věřili jsme, že vyrovnáme. To se povedlo a pak asi v nájezdech vyhrál ten šťastnější, je to loterie," řekl útočník Adam Zeman, který ve třetí sérii rozhodl vítěznou brankou.

Jihlavě se proti Motoru daří, porazila ho v součtu s duely v první lize i popáté v sezoně. "Je sice hezké, že jsme s nimi už předtím v sezoně vyhráli čtyřikrát, ale tohle je úplně jiná soutěž. Věříme si ale na všechny, ať jsou to Budějovice, Pardubice nebo Vary. Myslím si, že všechny ty týmy jsou vyrovnané, ať jsou z první ligy nebo z extraligy. Je to vidět," doplnil Zeman.

Po gólu Filipa Vlčka z 42. minuta Dukla s Českými Budějovicemi poprvé v sezoně prohrávala, ale o deset minut později vyrovnal v přesilové hře David Kajínek a Zeman pak zařídil radost domácích. "Nepoložilo nás to a věřili jsme, že to tam ještě urveme na 1:1. Kája to tam super propálil," podotkl Zeman.

Poté co se během prvních dvou sérií rozstřelu trefili domácí kapitán Tomáš Čachotský a za hosty vyrovnal Miloslav Čermák, překonal Petra Kváču střelou na lapačku Zeman a Štěpán Hřebejk následně neuspěl. "Chtěl jsem to udělat už před nájezdem a to se mi povedlo. Gólman byl docela zajetý, tak jsem to tam trefil na lapačku," uvedl pětadvacetiletý útočník, který má na kontě 40 zápasů v extralize za Pardubice a Olomouc.

Dnešní utkání podle něj nebylo snadné i vzhledem k počasí. "Těžký terén byl neskutečně, je to pro oba týmy stejný. Poprali jsme se s tím docela dobře. Máme dva cenné body, každý bod je super a jsme rádi, že jsme je urvali," těšilo Zemana.

Pochvaloval si výkon sedmnáctiletého brankáře Jakuba Škarka, který ale bude už od pondělka Jihlavě chybět, neboť se přesune do přípravy české osmnáctky před mistrovstvím světa na Slovensku. Chytat bude zkušenější Miroslav Svoboda. "Kuba nás sakra podržel, výborně zachytal a díky němu jsme vyhráli," podotkl Zeman.

Hned v úterý se Jihlava představí na ledě Českých Budějovic. "Bude to stejně těžký zápas, oni tam možná budou ještě aktivnější v domácím prostředí. Musíme se na to připravit, abychom udrželi začátek. Pokusíme se vstřelit nějaké góly třeba z brejků a přesilovky asi taky budou hodně rozhodovat," dodal Zeman.