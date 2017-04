Kometa pocítila agresivitu Hradce. V neděli jsme se vystříleli, mrzelo Zohornu

8:0 a 0:1, takový byl rozdíl ve výsledcích dvou semifinálových zápasů na brněnském ledě. Nebylo to jediné, v čem se duely Komety a Mountfieldu HK lišily. „Dnes se nás Hradec prvních pět střídání snažil dohrávat víc než včera, začal agresivněji. Chodili po nás, bylo to cítit,“ řekl Hynek Zohorna.

V čem byly další odlišnosti?

„Myslím si, že v našem útočném pásmu to bylo podobné jako včera. Dostávali jsme se tam, měli jsme nějaké šance, které jsme nevyužili, měli jsme přes 40 střel, z nichž ani jedna nepadla do sítě, což je škoda… Včera nám tam i v přesilovkách všechno napadalo, dneska nic. Chytal dobře jejich rybář. Rybár tedy.“ (úsměv)

Hosté taky hodně velké množství střel zblokovali.

„To taky. Hradec v oslabení drží jen čtverec, nechodí po nás moc aktivně, zblokoval nám všechno. Obránci hrozně vypomáhali gólmanovi, nic tam nepadlo.“

Měnili jste vy nějak schéma svých přesilovek oproti třetímu zápasu, v němž vám vyšly?

„Máme několik nacvičených přesilovek, snažili jsme se na ně vždycky něco vymyslet, ale zkrátka žádný gól jsme nedali. Šance tam byly. Každý zápas nemůžeme dát pět nebo šest gólů. Včera jsme si to vystříleli.“

Jaká byla na střídačce nálada před závěrečnými nájezdy? Bylo hodně hráčů, kteří si říkali o místo v rozstřelu?

„Trenéři to mají na pokyn, máme na to hlavně zkušené hráče. Koho trenéři osloví, ten si věří a jede.“

Našel se někdo, kdo by nechtěl?

„Ne, to si nemyslím.“

Bylo vidět, že se rozcvičuje i váš náhradní brankář Karel Vejmelka. Opravdu byla varianta, že měl jít do branky?

„Měli jsme dvě možnosti. Karel se rozcvičoval, trenér gólmanů se nakonec rozhodl, že to odchytá Mára Čiliak, a dál bych to nechtěl komentovat.“

