Hradecký kápo Bednář o revanši: Včera Kometa řezala nás, dneska my je!

Hosté srovnali stav semifinále extraligového Generali play off na 2:2 a ve čtvrtek v Hradci to bude velké… „Oni mají lepší mužstvo, lepší hráče, ale my víme, že když po ledě lezeme po čtyřech a vytrháváme si nohy z prdele, že to na ně funguje,“ pravil Bednář.

Je vaše vítězství o to sladší po nedělním debaklu 0:8?

„Jak začít… Začali jsme týmově a týmově jsme skončili. Tak, jak jsme odehráli dnešní zápas, tak to chce odehrát dvakrát za sebou. Hráli jsme naplno, fyzicky, rychle, jednoduše. Neříkám, že jsme chtěli penalty, ale nebyli jsme proti nim a štěstí se v nich přiklonilo na naši stranu. Veliké díky patří hlavně Tomáši Knotkovi a Patriku Rybárovi. Obrovskou práci odvedl dnes celý tým. Ale zůstal bych při zemi, jsem v tomhle trochu pověrčivej a pokud se na ledě nenechá všechno, může to být příště celý jinak.“

Jak vám bylo na střídačce po vašem druhém neproměněném nájezdu, po němž Marek Kvapil mohl rozhodnout a trefil tyč?

„Paradoxně jsem měl v sobě tušení, že ty penalty dnes uděláme. Asi to bylo Patrikem v bráně, dává nám vnitřní klid. Ta moje penalta byla do břevna, šel jsem přitom najisto, že mu to dám na vyrážečku nahoru, ale jak jsem měl hrozně mokré rukavice, sjelo mi to a vypružilo ven.“

Nebleskla vám hlavou minulost? Loni jste dvakrát prohráli na nájezdy čtvrtfinále s Mladou Boleslaví…

„Samozřejmě, že jo. Nám se penalty dlouhodobě nedařily, hlavou nám ty předchozí momenty projely. Dnes mohl přijít zlomový moment celé série, ale já byl fakt celou dobu v klidu.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jarůšek o bitce: Malec šel do mě, shodil jsem rukavice a odnesl to • VIDEO iSport TV

Ačkoli je stav 2:2, může být lehká psychická výhoda na hradecké straně?

„Záleží, jak k tomu přistoupíme doma. Udělali jsme strašně důležitý krok, ale pořád musíme vyhrát dva zápasy. Teď je na řadě Brno, aby ukázalo, co v nich je. Oni mají lepší mužstvo, lepší hráče, ale my víme, že když po ledě lezeme po čtyřech a vytrháváme si nohy z prdele, že to na ně funguje.“

Co se dělo v noci z neděle na pondělí, že se kabina tak hladce vzpamatovala z přídělu?

„Asi jsme si všichni uvědomili, že tak, jak jsme hráli v neděli, hrát nelze. Dneska jsme od první minuty hráli úplně jinak, fyzická hra na ně platila. Včera jsem byl řezanej, dneska jsme řezali my je. Možná jsme ukázali trochu víc srdce. Oni možná po té osmičce polevili, zatímco nám došlo, že nám teče do bot. Řekli jsme si, že půlnocí náš zápas blbec končí, ráno jsme se sešli a začali se soustředit na dnešní výkon.“

Nebyla ta nálož pro vás nakonec lepší, než prohrát smolně o gól?

„Důležité hlavně bylo, že jsme nic nevzdali a nechali na place úplně všechno. Jeden jako druhej. Jeden celek, jeden tým. V prodloužení už jsme měli víc šancí než Kometa, byly tam gólovky, tyčka.“

A pak přišly Knotkovy velké chvíle. Kde se to v něm bere?

„On má od Vánoc obrovskej lauf, fazonu a teď nám vrací svůj potenciál.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Série je srovnaná! Vítězným střelcem je Tomáš Knotek • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK:Málem bylo po zápase! Střela Tomáše Knotka skončila na tyči • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p <p>Mountfield Hk vyrovnal sérii s Kometou Brno a přesouvá se do Hradce Králové. Na dojmy zklamaného Ondřeje Němce a Martina Zaťoviče se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Mountfield vyrovnal sérii. Vyhrál šťastnější ne lepší, smutnil Němec • VIDEO iSport TV