NEJ z Kometa - Mountfield: Jarůšek složil Malce, Hruška mstil Erata

Vyhrocené čtvrté semifinálové utkání nabídlo spoustu zajímavých momentů, už v 11. minutě dokonce napínavou bitku. Brněnský Tomáš Malec během hromadné šarvátky vyprovokoval Richarda Jarůška, který shodil rukavice a přesným pravým hákem ho poslal k zemi. "Tam nebylo na co čekat, on do toho chtěl jít, tak jsem šel taky," vysvětlil hradecký útočník.

Přestože bitku vyprovokoval Malec, dostal jen Jarůšek osobní trest. Jako jediný totiž shodil rukavice.

Před koncem druhé třetiny se nechal vyloučit Jan Hruška za hrubost. Bránil totiž svého spoluhráče Martina Erata, kterého na mantinel tvrdě narazil René Vydarený.

Osmdesát minut herního času fanoušci gól neviděli. Nejblíže byl v 11. minutě prodloužení Tomáš Knotek, jehož střela pouze orazítkovala tyč Čiliakovy brány. Svému týmu to však vynahradil v samostatných nájezdech, kde proměnil hned dva své pokusy a semifinálovou sérii srovnal na 2:2.

