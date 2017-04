Hrdina Knotek rozsekl bitvu v Brně svými nájezdy: Ten první byl haluz

Vypadal jako T.J. Oshie na olympiádě v Soči. Hradecký útočník Tomáš Knotek se stal králem samostatných nájezdů s Kometou. Dvakrát se rozjel, dvakrát proměnil, dvakrát zvolil úplně jiné zakončení. „Ten první byla docela haluz, brankář mi tam sáhl. Ale myslím, že kdyby to neudělal, zametal bych do prázdný branky. Při druhý penaltě jsem si docela věřil, i když to bylo nakonec tak tak,“ smál se útočník, který zařídil vítězství Mountfieldu 1:0.

V neděli nakoupil Hradec ranec. 0:8, blamáž jako... jako Brno. O den později to byl jiný tým. Důraznější, pečlivější. Mountfield obětavě bránil. Po 80 minutách byl stav 0:0 a v samostatných nájezdech měli Východočeši dvě jistoty. V bráně Patrika Rybára, který pustil jedinou střelu a vepředu Tomáše Knotka. Šikovný centr proměnil obě dvě své akce.

„Abych řek pravdu, dal jsem zatím snad jenom jeden nájezd, ani nevím z kolika. Takže je dobře, že jsem si to zrovna takhle načasoval. Bylo to hrozně důležité,“ radoval se Knotek. Vypadal, že by klidně mohl jezdit do půlnoci. „Teď už se v semifinále nájezdy jezdit nebudou, musí se rozhodnout ze hry. No... Něco v záloze ještě mám. Doufám, že ještě bude příležitost to někdy vytáhnout,“ usmíval se hradecký útočník.

Sám pak chválil další velký večer brankáře Patrika Rybára: „Ten minulý zápas byl o tom, že jsme mu nepomohli, a proto jsme dostávali blbý góly. Teď to vyloženě zavřel a 80 minut nic nedostal. Je jeho velkou zásluhou, jak to dopadlo.“

Hradec byl taky v Brně mnohem důraznější než v prvním zápase. „Ano, u nás doma jsme ve druhém utkání taky přidali na tvrdosti, to samé jsme chtěli předvádět i v neděli, jenže nám tam brzy padl gól a Kometě to tam pak lítalo dál. Tentokrát jsme obstáli na jedničku,“ užíval si vyrovnání série na 2:2 penaltový hrdina. „Pokusíme se teď udělat všechno proto, abychom sem v sobotu přijeli za stavu 3:2 pro nás,“ dodal Tomáš Knotek.

