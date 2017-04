Rybár po kanonádě usnul bez prášků. A pak zmučil Kometu

Z nuly na sto. Hradec se vytáhl a brankář Patrik Rybár obzvlášť. V neděli ho trenéři střídali a z lavičky sledoval, jak do branky Mountfieldu padá jeden puk za druhým. V pondělí to byl úplně jiný příběh. „Všichni jsme podali úplně jiný výkon,“ lebedil si slovenský brankář. Při výhře 1:0 po nájezdech exceloval.

Jak těžké bylo po osmigólovém debaklu v Brně usínat?

„Po zápase jsme si s kluky řekli, že se o tom nebudeme bavit. Vyspíme se a podáme úplně jiný výkon. Já šel spát brzy, podařilo se mi usnout... A všechno nám vyšlo.“

O prášky na spaní jste si neříkal?

„Na tom nejedu. Nikdy jsem si je nebral, tak kdo ví, co by to se mnou udělalo.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Série je srovnaná! Vítězným střelcem je Tomáš Knotek • VIDEO TV TIPSPORT

Noční můry se nedostavily?

„Nebyly. (usměje se) Je to o tom, abyste se připravili jako profesionál na další zápas, pořádně zregenerovat, vyběhat se, vyklusat a být nachystaný.“

Co podle vás Hradec tak radikálně od pondělí změnil?

„Hlavně jsme eliminovali chyby, které jsme dělali v neděli. Měli jsme i štěstí, ale to k tomu patří. Těšíme se teď domů, že se vyspíme ve svých postelích a nachystáme se na další zápas v Hradci. Je to docela kolotoč.“

720p 480p 360p 240p <p>Mountfield Hk vyrovnal sérii s Kometou Brno a přesouvá se do Hradce Králové. Na dojmy zklamaného Ondřeje Němce a Martina Zaťoviče se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Mountfield vyrovnal sérii. Vyhrál šťastnější ne lepší, smutnil Němec • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jarůšek o bitce: Malec šel do mě, shodil jsem rukavice a odnesl to • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK:Málem bylo po zápase! Střela Tomáše Knotka skončila na tyči • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p <p>MS, nebo play off? Kde by fanoušci Komety viděli Martina Nečase Raději? Podívejte se ve VIDEU. </p> REKLAMA MS, nebo play off? Dokáží si to v Brně představit bez Martina Nečase? • VIDEO iSport TV