Brněnský talent Nečas: O těžké volbě, do níž nemůže mluvit, i draftu NHL

Je to tak trochu Sophiina volba, ve které navíc konečné rozhodnutí není na hlavním aktérovi. Talentovaný brněnský hokejista Martin Nečas válí v play off v dresu Komety, na druhé straně ho ale chce mít kouč reprezentační osmnáctky co nejdříve v kádru pro blížící se mistrovství světa. Šampionát na Slovensku pro český tým začíná v pátek 14. května, tedy v den, kdy startuje finálová série extraligy.

„Popravdě sám nevím, jak to bude. Trenéři se nějak dohadují, ale já zatím nic nevím,“ krčí rameny osmnáctiletý brněnský talent Nečas. „Oboje dvoje je obrovská událost, je to těžké říct. Chtěl bych hrát oboje dvoje, ale to asi nejde,“ zamýšlí se v rozhovoru pro iSport TV.

V jednom dresu má útočník Martin Nečas šanci si sáhnout na extraligový titul, v tom druhém si říct o zářnou budoucnost ve své kariéře. Rád by sihnul oboje, což nepůjde. O Masarykův pohár pro českého mistra se začne bojovat v den, kdy na Slovensku začíná mistrovství světa osmnáctek. Nečas tak stojí před volbou, kterou pravděpodobně ani neučiní sám.

Je jasné, že boj o titul mezi muži, ve kterém je navíc dost zásadní postavou, by se mu opouštěl hodně těžko: „Teď určitě převažuje play off, kdyby se dalo hrát co nejdéle tady… Pak uvidíme, kdy pojedu na osmnáctky.“

V prvním dospělém play off Nečas nasbíral v osmi zápasech už čtyři góly a výrazně zvyšuje šance Komety na postup do finále (v semifinálové sérii s Hradcem je po pondělku stav 2:2). „Play off je super, obzvlášť tady v Brně je to paráda, všichni si to užíváme, protože atmosféra je tady vážně skvělá,“ popisuje osmnáctiletý útočník, před kterým je ještě jeden milník - míří totiž na draft NHL a může myslet hodně vysoko.

„Trošku to v hlavě mám, ale teď o tom moc nepřemýšlím,“ říká zatím Martin Nečas. Jak jeho hokejová pohádka letos dopadne?

