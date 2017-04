Pěstí přímo do tváře! Chtěl do toho jít, tak to odnesl, řekl Jarůšek o rvačce

Rvačka pětadvacetiletého Jarůška a o devět let staršího a urostlejšího slovenského obránce se odehrála během strkanice obou týmů v 11. minutě. Ve chvíli, kdy začalo na ledě přituhovat se ozval hvizd sudího a napjatí fanoušci čekali, co se stane dál.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Bitka! Jarůšek sundal rukavice a dostal osobní trest • VIDEO TV TIPSPORT

Nejaktivnější byl právě Malec, který si vybral hradeckého provokatéra a hodlal nejspíš využit jeho vznětlivé povahy. To se mu podařilo, Jarůšek se skutečně nechal vytočit, ale domácí bek dál jeho hru hrát nechtěl. A byl potrestán. Účastník loňského mistrovství světa totiž shodil rukavice a borce, který má na kontě i jednu bitku v NHL, slušnou ranou poslal na zem.

„Šel do mě, chtěl se rvát, tak jsem nečekal, zahodil jsem rukavice a konkautoval jsem ho na zem," řekl po utkání útočník, který narozdíl od Malce kromě 2+2 trestných minut inkasoval ještě desetiminutový osobní trest.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jarůšek o bitce: Malec šel do mě, shodil jsem rukavice a odnesl to • VIDEO iSport TV

Se svým úderem do tváře soupeře Jarůšek příliš neváhal, ale ani po utkání se mu nezdálo, že by jednal neadekvátně. Zkrátka dokončil to, co načal. „Tam nebylo na co čekat, on chtěl jít do toho tak jsem šel taky. Ale odnesl to," usmíval se.