NEJ z Chomutov - Liberec. Sudí měnil brusli, zářil skvělý Laco

Na branky ve třetím semifinále Generali play off mezi domácím Chomutovem a Libercem (2:0) čekali fanoušci až do třetí třetiny, kdy se v rychlém sledu prosadili Michal Vondrka a Ivan Huml. Na zajímavé situace ale bylo utkání bohaté i v prvních 40 minutách. Podívejte se v textu, co vše třetí střet, po kterém Chomutov snížil stav série na 1:2, nabídl.