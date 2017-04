Osud?! Tygři inkasovali v přesilovce, kterou neměli hrát. Nepřiznali se

Bílí Tygři prohrávali 0:1, deset minut před koncem museli za každou cenu vyrovnat. A přesilová hra jim k tomu přišla vhod. Tenhle moment dost namíchl fanoušky, protože žádnou hrát neměli. Jak ukazuje přiložené video, Jana Stránského trefil do obličeje vlastní spoluhráč Ondřej Vitásek a dost možná o tom věděl. „Neviděl jsem to,“ hájil se pak. Liberec pár vteřin na to udělal chybu a ve vlastní přesilovce dostal druhý gól. Že by boží mlýny? Na každý pád má semifinále nový náboj, Piráti snížili stav série na 1:2. Zákrok Vitáska posuďte sami v přiloženém videu.

Podle opakovaných záběrů je naprosto zřejmé, že jste Jana Stránského trefil do obličeje vy, takže Dávid Skokan vyloučen být vůbec neměl. Uvědomujete si to?

„Tam šlo o to, že já jsem byl v souboji. Hráč ke mně přijel zezadu, já chtěl puk zašlápnout. Ale jestli jsem ho trefil já, to nevím. Bylo to mimo hru, neviděl jsem to.“

Podle videa to ale vypadá, že jste to vidět musel.

„Jo? Nevím. Mně frajer držel zezadu, jestli mi do toho drcnul. Nevím.“

Ani jste necítil kontakt vaší hole se Stránského obličejem?

„Ne. Já akorát cítil, že mi (Poletín) chtěl zezadu nadzvednout hokejku. Tak jsem si myslel, jestli to náhodou nebyl on. Kdyby mě na to upozornili a byl na kostce opakovaný záběr, viděl jsem to, tak se omluvím.“

Přijel za vámi někdo z domácích, abyste se k tomu přiznal?

„Nepřijel, nikdo.“

S Janem Stránským jste sehráli zásadní roli i při prvním z klíčových momentů zápasu. V oslabení jste domácím pláchli dva na nula, ale stoprocentní šanci jste neproměnili. Souhlasíte, že to mohlo rozhodnout?

„Dát to, vypadá zápas jinak, mohli jsme vyhrát. Bohužel jsme pak my udělali tu stejnou chybu. Byli jsme vepředu, oni nám ujeli a Vondrka to proměnil. Chtěli jsme s tím ještě něco udělat, ale při vlastní přesilovce jsme udělali další chybu. Mysleli jsme si, že v tu chvíli dáme gól. Místo toho jsme ho dostali.“

Michal Vondrka se skvěle vrátil a stihl do Stránského přihrávky na vás skočit.

„Stráňovi to skákalo, on pak lehl do přihrávky a zblokoval to. Škoda pro nás.“

V oslabení ale nebývá zvykem, aby se obránce vydal takhle dopředu. Kde jste se tam takhle vepředu vzal?

„Když mám možnost podpořit útok, nebojím se a jedu dopředu. Někdy to vyšlo, teď to málem vyšlo.“

Když jeli ale vzápětí domácí do přečíslení dva na nula a Michal Vondrka blafákem rozhodl zápas, byl jste to taky vy, kdo jel útočit a chyběl vzadu. V tu chvíli vám to nevyšlo, že?

„Je to pravda. Já jsem viděl Branka (Radivojeviče), jak si krásně udělal beka a čekal před brankou. On mi to nedal, to nevadí, bohužel mu to vypíchli. Máme ale takový systém, že když podpořím útok, musí to přečíst útočník a zůstat nahoře. Tohle se nesmí stávat.“

Vypadá to, že se při hře pět na pět máte s Chomutovem skvěle přečtené. Dnes bylo nejvíc šancí paradoxně v oslabeních. Proč?

„Je to možné. Týmy už se znají a hlavně Chomutov hraje hodně osobní obranu. Pak ten hokej tak vypadá. Někdy to tak ale vyplyne ze hry. Uvidíme, jak to bude vypadat ve středu.“

I když v sérii pořád vedete, může s vámi výhra Chomutova něco udělat?

„Tohle hodíme za hlavu. Je nový den, nový zápas. Věřím, že vyhrajeme. Tohle to nás akorát víc nakopne, víc semkne. Budeme hladovější po gólech, možná dáme tři čtyři ošklivé a vyhrajeme.“

