Huml o vítězném gólu: Puk jsem nechtěl, Vondrka zakončovat umí

Přišly jejich chvíle. A při nich udělali to, co od nich tým potřeboval. Dvě šance, dva góly. Chomutovští lídři Vondrka s Humlem rozhodli o vítězství 2:0 nad Libercem. „Jsme zpátky ve hře,“ radoval se Ivan Huml poté, co Piráti snížili semifinále s mistrovským týmem na 1:2. „Kdybychom prohrávali 0:3, už by bylo těžké s tím něco udělat…“

Vítězný gól dal Vondrka při akci, kdy s vámi ujížděl v tandemu na gólmana Lašáka. Nekřikl jste si na něj, že jedete za ním?

„Ne, já jsem ten puk ani nechtěl, abych řekl pravdu, on zakončovat umí. Ject dva na brankáře není tak jednoduchý, vzal to na sebe. Skvěle to provedl. Krásný gól. Navíc rozhodující.“

Ukázalo se, že proti Liberci je klíčové využít chyby, k nimž soupeře donutíte, že?

„Ono je hrozně těžké se proti nim prosazovat individuálně, Liberec hraje skvěle do defenzivy, je to spíše o týmovém pojetí a o štěstí.“

Bylo to také o trpělivosti?

„Samozřejmě. Nemohli jsme si před sérií myslet, že Liberec nás nechá hrát a tvořit. Hraje skvěle dozadu, jestli si někdo myslel, že ho budeme jako tým přehrávat, nebo naše pětka, tak my jsme věděli, že to tak určitě nebude. Ani za stavu 0:0 jsme nepanikařili, hráli jsme pořád stejně. A hlavně Jánko (Laco) chytal skvěle.“

Tušili jste, že je to zápas, který musíte za každou cenu zvládnout?

„S tím jsme sem k nám přijeli, že doma hrajeme dobře, že jim to nedáme zadarmo. Chtěli jsme bojovat. Čekali jsme, že nás podpoří diváci, což se povedlo, lidi byli skvělí, celý zápas nás tlačili. Nám se podařilo na soupeře zatlačit. On sice chyby nedělá, ale my jsme ho k několika donutili. Ty jsme potrestali, jsme rádi. Byl to důležitý zápas.“

