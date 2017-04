Bývalý boss Sivek o Spartě: Nechyběly jí síly, ale duše a srdce

Pod jeho vládou Sparta v letech 2006 a 2007 dvakrát po sobě vybojovala titul. Od té doby se jí to nepovedlo a po čerstvém čtvrtfinálovém výbuchu k tomu má pořád hodně daleko. Bývalý generální manažer a prezident klubu Viliam Sivek v hokeji už nepůsobí. Ale za tým svého srdce dýchá pořád. Stávající boss Petr Bříza se k propadáku v play off až na stručné prohlášení veřejně nevyjádřil. Jeho guru s tím neměl problém.

O dobách, kdy řídil hokejovou Spartu, mluví Viliam Sivek jako o nejkrásnějších letech plných euforie. Brzy 72letý rodák z Trnavy vybudoval největší hotelovou síť v Česku, vedl cestovní kancelář. Všechno dělal s velkým zápalem, a ten uměl dát nepokrytě najevo. Třeba i tím, že šel se šálou kolem krku skákat mezi fanoušky do kotle. „Sparta má svou duši, a tu má jen pravý sparťan. Na ledě bych dal víc prostoru odchovancům,“ zní jeden z jeho receptů na sparťanské rány.

Máte pocit, stejně jako váš nástupce Petr Bříza, že hráči Sparty za šest dní znehodnotili celou sezonu?

„Petrovo hodnocení jsem nečetl a jak ho znám, určitě si v názorech na výkony v zápasech s Kometou nebral servítky. Je to srdcař, spolupracoval jsem s ním a znám ho víc než kdo jiný. A tak vím, jak mu na Spartě záleží. Možná jsou jeho emoce o to větší, že je i majitelem klubu, a to stojí nejen nervy, ale i peníze. Vím, že teď se ozývají hlasy, které Břízkovi nefandí. Proto chci připomenout, jak se on sám choval, ještě když chytal. Když neměl zrovna nejlepší formu, tak za mnou klidně přišel, vrátil svoji výplatu a dřel dál. Ještě ten rok vychytal Spartě titul – na to se nesmí zapomenout.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Sparta: Špatné vyhození! Vojtěch Němec vstřelil gól na 3:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Třetí místo v základní části a finále Ligy mistrů, to byly slušné výsledky. Ale neznehodnotila je nečekaně hladká porážka 0:4 ve čtvrtfinále extraligy a způsob, jakým Sparta s Brnem zápasy prohrávala?

„Základní část proběhla podle předpokladů a skvělý postup do finále Champions League byl úspěchem celého českého hokeje. Pak přišlo play off a nastal výbuch. A nebylo to poprvé. Proto klub musí pečlivě analyzovat, co je příčinou toho, že si Sparta vede dobře v základní části, a když už o něco v závěru extraligy jde, hráči se podělají a psychicky jsou poražení ještě předtím, než začne zápas.“

Zaráží takový výbuch ve chvíli, kdy je klub velmi slušně zajištěn?

„Je to sport, kde rozhodují maličkosti. Kdyby existoval recept na titul, tak ho každý sparťan rád prozradí, vždyť na titul čekáme víc jak deset let. O to víc to mrzí, když vím, že se Petrovi podařilo Spartu finančně zajistit a stabilizovat.“

Sázel bych víc na odchovance a sparťanské srdíčko

Co bylo špatně? Selhali lídři? Měla je Sparta vůbec? Měla ty pravé?

„V prvé řadě to mohu hodnotit pouze jako fanoušek, do kabiny ani kanceláře nevidím. Vzpomínám si na finále se Slavií, kde jsme tahali za slabší konec, ale vnitřní síla týmu spolu s fanoušky byla obrovská. Tolik pozitivní energie jsem v hokeji nikdy nezažil a moc bych si jako každý sparťan přál dotknout se opět alespoň na vteřinu poháru vítězů a zapálit si doutník... Co se týká složení týmu, sám bych sázel víc na odchovance a to věčně zmiňované sparťanské srdíčko. Mnohokrát jsem řekl, že Sparta má svou duši, a tu má jen pravý sparťan. Dal bych odchovancům víc prostoru na ledě.“

Sparta by tedy měla víc stavět na vlastních hráčích, na srdcařích jako ve svých nejúspěšnějších letech?

„Srdcaři jsou důležití pro všechny týmy a je to jediná cesta k úspěchu. Vždy jsem rozděloval hráče na žoldáky a také na ty, co si každý zápas dokázali sáhnout až na dno svých sil. Jen sounáležitost s klubovou historií a sparťanskou myšlenkou dokáže vrátit Spartě titul.“

720p 480p 360p 240p <p>Kometa Brno ve čtvrtfinálové sérii přejela Spartu 4:0. Na euforii v DRFG aréně se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA To je EUFORIE! Kometa smázla Spartu 4:0 a takhle slavila postup • VIDEO iSport TV

Tenhle model se v minulosti osvědčil v jiných klubech – v Litvínově, Zlíně, Plzni. Je možné se ho držet i ve Spartě, která potřebuje úspěch okamžitě?

„Teď jste přesně vystihl to, že hrát v našem klubu je podstatně náročnější na psychiku než kdekoliv jinde. Od Sparty se očekávají okamžité výsledky a těžko by někdo z fanoušků či sponzorů skousl, kdyby někdo prohlásil, že teď se začne budovat tým a za pět let bude titul.“

Co říkáte trenérským změnám? Měl Jiří Kalous zůstat? Je nový asistent Jaroslav Nedvěd člověk na správném místě?

„Jarda Nedvěd je pravý sparťan a jeden z nejúspěšnějších mládežnických trenérů poslední doby v celém českém hokeji. Jsem rád, že dostal šanci. V partě byl velmi oblíbený a kluci za ním půjdou, je silná osobnost a může být Jirkovi Kalousovi dobrým parťákem. Určitě přinese jako bývalý hráč jiný pohled na hru a nebude z hokeje dělat vědu. Co se týká Jirky, je trenérem národního mužstva, a tohle propojení může být pro Spartu určitým bonusem. Samozřejmě, že za výsledek sezony nese velký díl odpovědnosti, nicméně kvalitních trenérů u nás tolik není, aby si Sparta v tuto chvíli mohla vybírat. Věřím, že s Jardou Nedvědem můžou vytvořit dobrou dvojku a fandím jim.“

Nejslabším článkem týmu byla obrana

A hráčské změny? S gólmanem Tomášem Pöpperlem a taky některými beky se už prý ve Spartě nepočítá...

„Brankáři jsou nejčastěji zmiňované téma za posledních deset let. Každopádně bych na Pepíse letošní prohru neházel. Dostal góly, ale z dvaceti střel na bránu bylo deset jasných gólových šancí. Otázkou zůstává, jak je možné, že se Kometa tak lehce a často do šancí dostávala. Obrana Sparty byla tím nejslabším článkem týmu. Tak to na mě aspoň působilo.“

Co tedy Spartě nejvíc chybí?

„Jednoznačně obránce, který by řídil přesilovku a dodal klid mužstvu. Někdo, kdo by odehrál na ledě pětadvacet minut každý zápas, tak jako třeba Ondra Němec v Brně. Jinak Sparta musí sehnat kvalitního sportovního manažera, profíka, který zná evropský hokej a ví, kam sáhnout pro hráče. Tahle funkce se bude Břízkovi velmi těžko obsazovat.“

Neuškodilo nakonec Spartě, že seděla na příliš mnoha židlích, když vedle domácí soutěže zvládala i Ligu mistrů, ve které se dostala tak daleko? Nemohlo se to na play off podepsat?

„Nechápu, proč by to mělo uškodit. Hráči jsou profíci a je to jejich povolání, za které berou velké peníze. V sezoně 1999/2000 hrála Sparta taky dvě soutěže a extraligu vyhrála... Nikdo nemůže tvrdit, že Liga mistrů byla na škodu. A jestli to někdo říká, je to výmluva, která do profesionálního sportu nepatří. Jim nechyběly síly, chyběly jim sparťanská duše a srdce. To bylo rozhodující. A prohrát 0:4 je ostudné a potupné.“

Vyřazení už po čtyřech čtvrtfinálových zápasech znamená i velkou finanční ztrátu tím, že Sparta v O2 areně hrála v play off jen dvě utkání. Mluví se odhadem o 13 až 15 milionech korun. Jak může ušlý zisk Spartu poznamenat?

„Tak především, takovouto otázku byste měl položit majiteli, který bude muset chybějící finance sehnat. Tohle je klasický obchodní model, buď peníze seženeš, anebo budeš muset krátit rozpočet na příští sezonu. Částka, kterou uvádíte, může být i podstatně vyšší. Obvykle právě na play off jsou vypsány bonusy od sponzorů. Jak jinak, je to jejich reklama a dávají peníze proto, že chtějí být vidět. A to jim výkon hráčů neumožnil.“