Fantom Pirátů Vondrka o kuriózním hattricku: To se mi v životě nestalo!

Nejdříve si na ledě užil děkovačku, pozdravil se s rodinou. A pak přišel kolotoč rozhovorů. Třiačtyřicetiletý lídr Pirátů je k nezastavení, včera Michal Vondrka pobral 4 body (3+1) a zatím je to on, kdo šéfuje chomutovskému obrození. „Jsem hrozně rád, že jsem takhle mohl pomoct,“ vykládal extraligový šampion se Slavií z roku 2008.

Výsledek jste pojistil dvěma góly do odkryté branky, to se hned tak nevidí, že?

„To se mi stalo poprvé v životě!“ (usměje se)

Při prvním zásahu při power play jste puk marně dojížděl, to vás ale očividně nevykolejilo.

„Věděl jsem, že ho nedojedu, i když jsem se snažil. Takže jsem zkusil objet branku a trefit to z druhé strany. A klaplo to.“

Chomutov - Liberec: Liberečtí se nestihli vrátit, Vondrka páli do prádzné brány, 4:3

Co vůbec říkáte na svoji bilanci čtyř bodů? Působil jste dojmem, že když si řeknete, že dáte gól, že ho prostě dáte.

„Nevím, co na to říct. Hraje se mi teď dobře. Nechci to zakřiknout. Ale jsem fakt rád za ty góly, že jsem takhle mohl pomoct.“

Při úvodní brance jste efektně objel obránce Ševce, který potom zlostí roztřískal hokejku. Všiml jste i toho?

„Ne, to vůbec nevím. Jsem rád, že mi to takhle povedlo. Vzal jsem puk, věděl jsem, že na mě Švícko jede a že tam nechává hůl. Najednou jsem z bezvýchodné situace jel sám na bránu a je super, že to tam padlo.“

Na ledě lítáte, přitom máte v nohách extrémně náročné předkolo a i čtvrtfinále plné prodloužení. Jak je to možné?

„Mám více sil, než když jsme hráli s Třincem, to byly maratonové zápasy. Teď je to kratší. Navíc jsme měli po minulé sérii dostatek odpočinku, což mi hodně pomohlo a teď se cítím daleko líp.“

Myslíte si, že soupeř teď znervózní? Už nepůsobí tak dominantním dojmem jako v minulé sezoně.

„Jsem hrozně pyšný na kluky v kabině, že jsme to takhle zvládli srovnat. Není to vůbec nic jednoduchého, Liberec je nejsilnější soupeř, jakého jsme mohli dostat. Kluci hrajou, co si řekneme, až na drobné nedostatky, které jsou ale normální. Děláme jich málo. Akorát jsme tentokrát byli dost vylučovaní, což si musíme říct a napravit to. Ale je neskutečný, co kluci dokázali, série je najednou srovnaná.“

Navíc jste konečně využili početní výhodu.

„Dal jsem to Jurovi (Valachovi), který má neuvěřitelnou ránu. Myslím, že jsem mu to dal blbě, na zadní nohu, přesto vypálil. Sice trochu ze záklonu, ale u něj to není moc poznat. Má hrozný dělo a propálil to. Pochopitelně jsme rádi, že jsme to prolomili, i když jsme nedali pět na tři. Ale neřekl bych, že jsme z toho měli nějaký komplex. Každopádně ten gól byl nejlepší odpovědí na to, že se nám početní výhody nedařily.“

Chomutov - Liberec: Hattrick! Vondrka se podruhé trefil do prázdné brány a završil hattrick, 5:3

Jak moc pomůže vašemu sebevědomí, že se vám podařilo dostat mistra do úzkých?

„Jsem rád, že jsme si vyzkoušeli, že se s nimi dá hrát. Všichni věříme, že se dají porazit. Bude to ještě dlouhé, bude záležet na každé maličkosti. Určitě to neberu jako samozřejmost. Je to neuvěřitelná píle každého z nás, z toho jsem nadšenej. Start do zápasu jsme teď neměli tak dobrý jako minule, začali jsme vlažněji, potom jsme to naštěstí nastartovali a už jsem nás poznával.“

Je znát, že máte v týmu spoustu hráčů, kteří předtím absolvovali desítky těžkých zápasů v play off se Slavií?

„Myslím, že jo. Ale máme i mladé, kteří to neznají, přitom si počínají jako zkušení mazáci. A hrají to, co si řekneme. Prostě super.“

Jak v tomhle pomáhá zkušený kouč Vladimír Růžička?

„Naordinuje nějakou taktiku, během zápasu ji třeba změní, nebo ne. Prostě dělá svoji práci dobře.“

Od kapitána se vždycky čeká, že bude tým táhnout. Takže musíte mít ze sebe radost.

„Jsem hrozně rád, že můžu pomoct. I teď jsou tři góly krásná bilance… Ale není to jenom moje zásluha. Maká celý tým. My starší se to snažíme tmelit a radit, ti mladí do toho zase dávají drajv.“

Chomutov - Liberec: Liberečtí se cpali do brankoviště a vznikla z toho bitka

Chomutov - Liberec: Parádička pro diváky! Vantuch si to rozdal s Poletínem