Do boje! Liberecký Šimek pro iSport TV odhalil obří tetování

Odchovanec Benátek nad Jizerou má k malůvkám na těle vřelý vztah. Jeho pravý bok zdobí velké tetování spartského bojovníka, pro kterého se Radim Šimek rozhodl z různých důvodů. „Hlavně kvůli tomu, že mám rád film 300: Bitva u Thermopyl,“ přiznal pro iSport TV.

Obránce Liberce navíc zaujala historie Sparty. „Zajímala mě spartská výchova, když se ničeho nebáli, což je podle mě v této době potřeba. Všichni se dnes stresují, měli bychom se chovat jinak,“ řekl zadák, jenž v dosavadních zápasech play off dal jeden gól a na tři přihrál.

Jak dlouho už své tetování nosí? „Dva roky. Nejdřív jsme dělali nějaké obrysy a stínování, podruhé už jen dodělávky a detaily.“ Vytvořit takové tetování ovšem není snadné, protože časově dává skoro na dva zápasy. „Poprvé to trvalo asi pět hodin, podruhé už jen dvě.“

Čtyřiadvacetiletý hokejista, o jehož služby stojí kluby NHL, nosí tetování hlavně proto, že se mu líbí, ale přiznává, že ho rád ukazuje. „Chtěl jsem vybrat nějaké místo, kde by bylo v létě vidět. V zimě to moc ukazovat nemůžu,“ směje se.

To ale není všechno. Už od sedmnácti let totiž nosí na pravé ruce symboly bojovníků. „Jmenuje se to tribal. Takhle se malovali indiáni a bojovníci, když šli do boje,“ vysvětlil Šimek, který navíc podle svých slov plánuje další přírůstky.

„Vybírám si tetování, která mě vystihují. Po sezoně plánuju tetování na levou ruku, kde toho bude víc a také něco z loňské sezony, kdy jsme vyhráli titul,“ uzavřel šikovný levák.

