Tygr Šimek připustil, že opustí Liberec: KHL? Řeší se jen Amerika

Obhájce titulu z Liberce zatím pokračuje ve spanilé jízdě z předešlé sezony. Podobně jako vloni získali Bílí Tygři Prezidentský pohár a cílí i na tu nejcennější trofej. „Musím přiznat, že na psychiku je to pro mě letos horší,“ přiznal bez ostychu reprezentační obránce pro iSport TV.

Jak během extraligového play off relaxuje? „Zajdu si do kina, nebo se projdu po Liberci. Bylo pár dní hezkých, tak jsem se prošel na sluníčku a vyrazil za tátou na ryby.“ Podle svých slov není v kabině Bílých Tygrů jediným rybářem. „Rybaří i Michal Plutnar, Lukáš Krenželok nebo Petr Jelínek. Bavíme se, co kdo chytil, ale rybářská sezona začíná spíš po té naší,“ usmívá se Šimek.

Série semifinále Generali play off Tipsport extraligy s Chomutovem je po čtyřech zápasech vyrovnaná. „Dvě porážky jsou trochu nepříjemné, ale pořád to je 2:2 a začíná se od nuly. Máme doma zápas, který musíme zvládnout,“ hodnotí dosavadní průběh autor jednoho gólu a tří asistencí.

Šimek: Aktuálně se řeší jen NHL

O kvalitě Chomutova se svými spoluhráči nepochyboval, ale bojovnost Pirátů ho překvapila. „Série je hrozně náročná, dávají do toho srdce,“ pochválil svého soupeře Šimek, jenž pro iSport TV připustil i odchod z Liberce, o kterém se hovořilo už po předešlé sezoně.

„Chtěl jsem to už hodit za hlavu, protože každý den jsem kolem toho a reprezentace měl nějaký telefonát, a to mi na klidu nepřidá,“ řekl čtyřiadvacetiletý obránce. Ještě před mistrovstvím světa ve Francii a Německu, kde by neměl chybět, už by mohl mít podepsanou smlouvu. A kde? Za mořem.

„O nabídkách z Ruska žádné informace nemám, aktuálně se řeší jen Amerika,“ dodal zadák, jehož výkony už dlouhodobě sledují v San Jose. Může se Tomáš Hertl těšit na nového spoluhráče?

