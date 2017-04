NEJ z Mountfield - Kometa: Rybárův semafor, tvrdá pěst i hrdina Krejčík

Souboj o cenný mečbol zvládla lépe brněnská Kometa. Ta v pátém vzájemném utkání semifinále Generali play off Tipsport extraligy porazila hradecký Mountfield v poměru 3:1. Výhru dvěma góly řídil Jakub Krejčík, kromě něj však zazářil i brankář poražených Patrik Rybár, vidět byl i rozzuřený Marcel Haščák.

V základní části odehrál Jakub Krejčík jen jediný zápas, ve kterém hned ve druhé třetině utrpěl těžký otřes mozku a musel opustit hrací plochu na nosítkách. Po svém návratu je ale v play off hodně cenným mužem Komety, což dokázal právě v pátém semifinálovém duelu. V něm se trefil dvakrát, zařídil i třetí gól do prázdné branky a režíroval dost možná klíčovou výhru celé série.

Mountfield HK - Kometa Brno: Rybár zlikvidoval střelu Zaťoviče, na Krejčíka už byl krátký, 0:1

Mountfield HK - Kometa Brno: Zase Krejčík! Podruhé překonal Rybára a poslal hosty do vedení, 1:2

Opravdu nádherným zákrokem se blýskl i brankář poraženého celku Patrik Rybár. Ve dvacáté osmé minutě zápasu pohotovou lapačku zmařil šanci Ondřeje Němce a právem si zasloužil potlesk publika.

Mountfield HK - Kometa Brno: Lapačka v pohotovosti! Takhle zasáhl Rybár proti Ondřeji Němcovi

O jedenáct minut později se divákům naskytla trochu odlišná stránka hry. Štajnoch nejprve bolestivě udeřil Haščáka, který si to však nenechal líbit. Okamžitě se vzteky po svém soupeři ohnal a praštil ho pěstí.

Mountfield HK - Kometa Brno: Štajnoch udeřil Haščáka, ten mu to vrátil pěstí

Hradec od 36. minuty prohrával pouze o gól a snažil se až do konce zápasu stav utkání srovnat. Nejblíže tomu byl v 51. minutě Jarůšek, který však svou šanci spálil a puk poslal nad Čiliakovu bránu.

Mountfield HK - Kometa Brno: Jarůšek v obrovské šanci přestřelil Čiliakovu bránu

Série se vrací do Brna za stavu 3:2. Kometa tak může před svými fanoušky oslavit postup do finále play off. Utkání se bude hrát v sobotu.