Zavoláme Jandačovi, ne? Střílejícího beka Krejčíka chválil i soupeř Bednář

Když Kometa v semifinále vyhrává, jsou u toho hodně vidět její elitní zadáci. Jakub Krejčík měl výraznou zásluhu ve vybojování mečbolu v Hradci Králové nejen dvěma brankami a jednou asistencí, ale i dalšími skvostnými přihrávkami. Kdyby se je podařilo jeho parťákům proměnit, mohl mít bodů daleko víc.

„Je to paráda. Tím, jak jsou beci produktivní, nám pomáhají k vítězstvím. Když se neprosazujeme my vepředu, tam nám pomáhají kluci vzadu,“ chválil kapitán brněnského mužstva Leoš Čermák. „Kuba Krejčík hraje výborně, věří si, a protože hokej začíná odzadu, je to ten základ úspěchu. Beci nám celkově hrají ve výborné formě,“ dodal Čermák.

Krejčík už je v play off nejproduktivnějším hráčem Komety, v pátém semifinále udeřil opět v přesilovce. Převahu pěti proti třem zúročil bombou z pravého kruhu, na kterou neměl hradecký brankář Patrik Rybár šanci.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Rybár zlikvidoval střelu Zaťoviče, na Krejčíka už byl krátký, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT

„Nad přesilovkou pět na tři, která nás stála výsledek v minulém utkání, jsme si sedli,“ přiznal trenér Komety Kamil Pokorný. „Nechci zabíhat do naší kuchyně, ale něco jsme si k tomu řekli, kluci to výborně sehráli, Kubovi Krejčíkovi se to otevřelo a z jedničky to parádně trefil. Návod, jak využít přesilovku, tedy máme. Výborné je, že z týmového výkonu nám vždycky vyskočí některý z hráčů, dnes to byl Kuba, který hrál výborně. Ale chválím celé mužstvo,“ hodnotil spokojený Pokorný.

Sice s vypětím všech sil, ale zároveň velmi dobře odvrátila Kometa závěrečný tlak Mountfieldu, který více než dvě minuty před koncem odvolal brankáře. Hrálo se ale většinou ve skrumážích u mantinelu, kde se tvrdě bojovalo o puk. V tom měla Kometa navrch. Bez ohledu na to, že power play domácích potrestala pečetícím gólem na 3:1, měla v závěrečných minutách fyzicky i pozičně navrch.

„Docházely nám síly, ale perfektně jsme bránili. Co předvádíme v obranném pásmu je neskutečné,“ chválil mužstvo před sebou brankář Marek Čiliak. Od soupeře dostal gól ze hry po 164 minutách, trápit ho to ale nemuselo. „Nijak jsem to neřešil, ani nevím, v jaké to bylo minutě. Není to důležité, hlavní je, že je to 3:1. Je to bonbonek toho, jak hrajeme a jak nám to vychází v obraně. Odvádíme super práci,“ těší ho.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Zase Krejčík! Podruhé překonal Rybára a poslal hosty do vedení, 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Lapačka v pohotovosti! Takhle zasáhl Rybár proti Ondřeji Němcovi • VIDEO TV TIPSPORT