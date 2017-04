Hradecký brousek Štajnoch: Musíme hrát proti Kometě víc na hraně

Nebylo to ono. Mountfield doma nekousal tak jako naposledy v Brně a prohrál 1:3 a v semifinále ztrácí 2:3 na zápasy. „Náš problém byl v tom, že jsme tentokrát nebyli dostatečně hladoví. To byl hlavní důvod naší porážky. Kdyby tam od nás bylo úplně to samé co ve druhém zápase v Brně, vypadalo by to jinak,“ uvědomoval si obránce Martin Štajnoch, který se v ostré hře jinak docela vyžívá.

Málo jste po Kometě šli?

„Bylo vidět, že oni čekali, s čím přijdeme, my čekali, s čím přijdou oni. To byla možná ta chyba. Měli jsme jich po nich jít mnohem víc.“

Jak se z pohledu hradeckého beka dívá na řádění soupeřových zadáků Němce s Krejčíkem? První vás trápil ve třetím duelu, druhý teď v pátém hradeckém.

„Hlavně mají dost času, a proto si mohou dělat na modré čáře, co chtějí. Dostávají navíc hodně puků, není to tak, že jich mají pět, ale jde jich na ně dvacet. Pokud Kometu budeme víc dohrávat, pohybovat se víc na hraně, ty puky na ně nebudou chodit tolik a celkově bude naše hra vypadat úplně jinak.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Štajnoch udeřil Haščáka, ten mu to vrátil pěstí • VIDEO TV TIPSPORT

Protože to nevycházelo, tak Hradec prohrál pátý zápas série?

„Kdybychom byli hladovější, šli víc do těla, měli v sobě větší agresivitu, bylo by to asi jiné. Tohle byl podle mě ten rozhodující faktor naší porážky.“

Jak vidíte svoje šance, že vrátíte semifinále na sedmý zápas domů?

„Teď jsme měli zbytečná vyloučení a z ničeho je tím dostali na koně, ale jinak to není tak, že by nás přehrávali za každou cenu. Oni budou v sobotu hrát o postup do finále, my o to, abychom sérii natáhli. Věřím, že si tady v Hradci ještě zahrajeme. Síly pořád máme, hlavu nastavenou taky.“

Kdyby se opakoval poslední zápas v Brně, hráli jste stejně, už ho neukončí nájezdy, ale jelo by se asi někdy do půl třetí do rána...

„Pokud chceme do finále, tak i tohle bychom museli vydržet. Jsme připraveni na všechno.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Vondráček stvrdil výhru Komety gólem do prázdné, 1:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Zase Krejčík! Podruhé překonal Rybára a poslal hosty do vedení, 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Vyrovnáno! Knotek se po přihrávce od Bednáře trefil na 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Rybár zlikvidoval střelu Zaťoviče, na Krejčíka už byl krátký, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT