Varaďa k Třinci: Jednání jdou do finále. Teď chci ale uspět na MS, říká

Jak probíhají jednání s Třincem?

„S vedením Ocelářů jsem se sešel, proběhla nějaká jednání. Jejich zájem mě strašně těší. Třinec je moje srdcovka. Já se tomu tady nebráním. Trénování mě baví a myslí si, že mám klukům, co předat.“

Jak pro vás byla důležitá pomyslná facka, kterou jste dostal, když jste loni dělal v Třinci asistenta Jiřímu Kalousovi a vaše angažmá neskončilo úplně slavně?

„Já bych řekl, že mně všeobecně těch dva a půl roku, co jsem u Ocelářů odtrénoval, dalo hrozně moc. Když to řeknu na rovinu, já se v té době teprve učil. Hodně mi pak dal rok u juniorů, kde jsme to dotáhli až k titulu. Bylo to pro mě důležité. Uvidíme, jak to bude dál.“

Vaše manželka pracuje jako psycholožka, že? Pomohla vám tehdy v nelehké situaci s pohodou v hlavě?

„Určitě. My spolu konzultujeme spoustu věcí, ať už pracovního nebo osobního rázu. Stává se mi, že si s něčím nevím rady, pak neváhám požádat ji o pomoc. Hovory s ní mi dávají hrozně moc. Je to taková nadstavba našeho partnerství.“

Pojďme ale k zápasu s Finy. Suomi jste v předposledním utkání před startem MS porazili 4:3 v prodloužení. Jak moc může být pro tým tohle vítězství důležité?

„Hodně, hlavně z psychologického hlediska. Finský tým je velice šikovný. My jsme to ale poctivě odbojovali, a nakonec i vyhráli. Snad si podobně povedeme i v generálce proti Slovensku.“

Jak aktuálně vypadá situace kolem příjezdu Martina Nečase?

„Martin je jeden z nejdůležitějších hráčů našeho týmu. Všichni budeme samozřejmě rádi, pokud se zase stane jeho součástí. Klukům by velmi pomohl. Kdy to ale bude, to zatím opravdu nevím.“

Jaké jsou ambice pro blížící se šampionát?

„S každým soupeřem, který nás tam čeká, bychom měli sehrát vyrovnaný zápas. Porveme se o co nejlepší možné umístění. Pokud se vyvarujeme chyb vzadu a tým se semkne, můžeme být úspěšní.“