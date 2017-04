Jihlava slaví pátou výhru, Pardubice vyhrály na ledě Motoru 4:2 a jsou druhé

Vítězný obrat Jihlavy řídil Zeman

"Je pravda, že máme v baráži už teď víc bodů, než jsme loni měli za celý její průběh, ale na tabulku se ještě nedíváme a body nepočítáme. Na to je ještě brzo, protože ještě za námi není ani polovina zápasů. Musím ale říct, že si zápasy neskutečně užíváme. Máme v kabině super partu," řekl po zápase obránce Dukly Petr Šidlík.

Třetí barážový zápas na domácím ledě nezačala Dukla vůbec dobře. Hubáček v první minutě namazal mezi kruhy hostujícímu Duškovi, který ale netrefil branku. Extraligový celek byl dál v Jihlavě lepším mužstvem a svou převahu mohl korunovat v přesilové hře, ve které dvakrát nebezpečně pálil Skuhravý. Poprvé šla střela kapitána západočeského týmu vedle, další pokus už kryl Svoboda.

Dukla o sobě dala vědět až v deváté minutě, kdy se úplně osamoceni před gólmanem Honzíkem ocitli Danišovský s Jerglem, ale ani jeden nedokázal hostujícího gólmana, který v minulé sezoně právě Jihlavanům pomohl po letech do baráže, překonat. Čtyři minuty před pauzou se nejproduktivnější obránce Dukly Říha nabil před branku Semanovi, ale ten mířil nad břevno hostující branky.

Po bezgólové první třetině padly dvě branky hned na začátku druhé části hry, a to v rozmezí 46 vteřin. Nejprve poslal Duklu do vedení v početní výhodě střelou od modré Šidlík, ale záhy na to vyrovnal po faulu Bilčíka z nařízeného trestného střílení Beránek, který se prosadil střelou nad lapačku.

V 46. minutě Dukla na Horáckém zimním stadionu poprvé v baráži prohrávala, když zafungovala spolupráce ex-jihlavských hráčů. Gríger vyhrál buly na Fleka, který střelou bez přípravy poslal Energii do vedení. Dukle se ale dařily přesilovky. Na 2:2 vyrovnal střelou od modré Kaláb.

Zápas se tak prodlužoval. V polovině nastaveného času vstřelila Dukla branku. Jiránek nahrnul puk před Honzíka, kotouč do sítě dotlačil Seman, ale rozhodčí trefu neuznali pro postavení domácího hráče v brankovišti.

V nájezdech stejně jako proti Budějovicím rozhodl Adam Zeman, střelou, která se otřela o tyč. Domácí proměnili všechny nájezdy. Čachotského branku, který jel první, musel přezkoumat videorozhodčí. Hosté uspěli dvakrát. "Je škoda, že když už se nám v nájezdech podaří vstřelit dvě branky, že soupeř dá tři," litoval po utkání trenér hostů Mikuláš Antonik.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:36. Šidlík, 49:35. Kaláb, . Zeman Hosté: 23:05. O. Beránek, 45:31. Flek Sestavy Domácí: M. Svoboda (Brož) – J. Říha, Kajínek, Bilčík, Dundáček, Půža, Šidlík, Kaláb – Důras (A), J. Skořepa, Diviš – Jiránek, Hubáček, Anděl – Čachotský (C), F. Seman (A), Zeman – Danišovský, Březina, Jergl. Hosté: Honzík (Závorka) – Sičák (A), M. Rohan, Baránek, Harant, Dujsík, Tomáš Dvořák, Weinhold, Baldajev – Mikulík, Dušek, T. Rachůnek – Gorčík, Skuhravý (C), Kindl – Flek, Gríger, O. Beránek – Kohout, Tuominen. Rozhodčí Hradil, Souček – Gebauer, Lederer Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 5513 diváků

Pardubice slaví druhou výhru a jsou druhé

České Budějovice začaly podobně jako v minulém zápase proti Jihlavě. V první třetině byly lepším mužstvem, vytvořily si víc šancí a jednu z nich proměnily. Ve 14. minutě udržel za brankou puk Čermák a počkal si, až se uvolní Chovan. Tomu sice nejprve přihrávka nepatrně sklouzla z hole, ale útočník Motoru přesto dokázal střelou švihem překonat brankáře Růžičku.

Ovšem stejně jako s Jihlavou Jihočeši ve druhé části najednou na soupeře jako by nestačili. Pardubice se snadno dokázaly udržet v útočné třetině, navíc domácí jim často práci usnadnili pokaženou lehkou přihrávkou nebo jiným zaváháním.

Pardubice tak ve druhé části v rozmezí jedné minuty otočily skóre. Nejprve se trefil Ján Sýkora a o chvíli později využil přesilovou hru hostí Trončinský. Jihočeši v této pasáži nestíhali a zdálo se, že Pardubice svůj náskok ještě navýší. Ale další šance zlikvidoval českobudějovický brankář Kváča.

"Musíme se nad tím zamyslet. Je to jako přes kopírák. Začneme dobře, ale ve druhé části najednou přestaneme hrát," uvedl po zápase českobudějovický obránce Roman Vráblík.

Hosté začali lépe i třetí část utkání. Při rychlém protiútoku si vyměnili puk Tomášek s Beranem, který přidal třetí gól Pardubic. Tento zásah probral českobudějovický tým. Krátce poté snížil Pavlin a Motor si vypracoval i další šance. Ale žádnou z nich nevyužil a naopak Rolinek pojistil výhru svého týmu trefou do prázdné branky.

"Jsou to pro nás nesmírně důležité body. Je jen škoda, že jsme ve druhé třetině z našich šancí dali jen dva góly. Mohli jsme vést 4:1 a byl by klid," řekl pardubický obránce Marek Trončinský.

České Budějovice jsou nejhůře střílejícím týmem baráže. V posledních třech kolech skórovali jen čtyřikrát. "To je náš hlavní problém, když dáme v zápase jen jeden nebo dva góly," řekl Vráblík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:04. Chovan, 46:00. Pavlin Hosté: 26:02. J. Sýkora, 27:26. Trončinský, 45:36. Beran, 59:01. Rolinek Sestavy Domácí: Kváča (Gába) – Fillman, F. Novák (C), Pavlin, Pýcha, Vráblík, Mucha, Žovinec – Chovan, Pajič, Čermák (A) – Fronk, Rob, Heřman – Dostálek, Vlček, Hřebejk (A) – Šulek, Škoda, Babka. Hosté: Martin Růžička (J. Hübl) – Schaus, Ščotka, Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Čáslava (A), Zajíc – P. Sýkora (A), Nahodil, Rolinek (C) – J. Sýkora, Špirko, Hubáček – Beran, Tomášek, Bárta – Starý, T. Kaut, Panna. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Frodl, Zavřel Stadion Budvar aréna (kapacita: 6 421) Návštěva 6 421 (vyprodáno) diváků