NEJ z Liberec – Chomutov: Potyčka při rozbruslení, Růžičkova paráda i sekyra

V semifinálové sérii Generali play off Tipsport extraligy mezi Libercem a Chomutovem bude ještě pěkně dusno! Bílí Tygři si do šestého zápasu na ledě Pirátů odvezou první mečbol, ale domácí se nedají lacino. To naznačil i páteční zápas pod Ještědem, ve kterém tekly emoce. Co zajímavého nabídl zápas s pořadovým číslem pět?