Vysmátý Jelínek o Růžičkově sekeře: Měl nápřah, jako když seká dřevo

Šest sezon spolu sdíleli kabinu pražské Slavie. V závěru pátého semifinále mezi Libercem a Chomutovem (2:1) to tak moc nevypadalo. Když se Petr Jelínek a Vladimír Růžička skláněli při chomutovském oslabení k vhazování, přišla razantní sekera, která změnila Jelínkovu hokejku ve dva kusy karbonu. „Asi to neunesl,“ usmíval se po zápase liberecký útočník. Série se za stavu 3:2 pro Tygry stěhuje do Chomutova.

Byl to jeden z klíčových momentů třetí třetiny. Sedm minut před koncem vedl Liberec 2:1 a hrál přesilovou hru. Zápas se lámal. Z početní výhody domácích uběhlo jen 12 vteřin a Piráti šli do tří. Úplně zbytečně, když Růžička junior zřejmě emočně nezvládl Jelínkovu sérii výher na vhazování. A vybuchl.

Dvě předchozí vhazování vyhrál Jelínek, při třetím už Růžičkovi ruply nervy. „Tu třetí buly jsem si řekl, že to buď vyseknu přes celý, nebo mu přeseknu hokejku. Bohužel se stalo to druhý. Samozřejmě už tam byly trošku emoce. Jsem rád, že se to ubránilo, ale asi bych se měl udržet,“ kál se syn trenéra Pirátů. Růžička starší na střídačce nijak výrazně nereagoval.

Už ve druhé třetině si Růžička stěžoval na způsob vhazování u rozhodčích. „Když jdu na buly, tak chci hrát puk. Samozřejmě se k tomu používají různý věci a bohužel no. Už to nechci moc řešit,“ řekl chomutovský útočník, který v první třetině předvedl brilantní akci zakončenou úvodním gólem utkání.

Jelínek se po zápase situaci usmíval, zároveň byl ale nad věcí. „Nevím, jestli to chtěl hrát dopředu, ale spíš mi chtěl tu hokejku přeseknout, protože byl vytočenej. Bylo to moc okatý, asi to neunesl,“ řekl 32letý centr Liberce. Hokejek má prý ještě dost. „Docela držej,“ dodal.

Jelínek s Růžičkou jsou přitom kamarádi, v letech 2008 až 2014 spolu hráli ve Slavii. Na vhazování se během tréninku a pak už i jako soupeři v jiných týmech potkali nesčetněkrát. „Hraje to chytře a dobře,“ uznal soupeřovy kvality Růžička. Nyní spolu pár dní na večeři asi nepůjdou.

Bílí Tygři 108 vteřin trvající přesilovou hru pěti proti třem nevyužili. Důležité vítězství 2:1 už ale ubránili, ve vyrovnané sérii získali třetí bod a jsou jednu výhru od postupu do finále.

