Roztrhli mu dres! Vondrka: Jsem flegmatik, nenechám se rozhodit

Zastavit Michala Vondrku, to je cesta k úspěchu. Jak trenér Filip Pešán zavelel, tak Bílí Tygři konali. Kapitán Pirátů byl od začátku do konce pod drsnou obranou, už v první minutě schytal tvrdý hit, v polovině zápasu dokonce převlékal roztržený dres. „Jsem v životě flegmatik, nenechám se rozhodit. Mám tvrdou hru rád,“ říkal po zápase. Z ledu ale odcházel s bilancí -1, pod těsnou obranou nebyl nebezpečný. Chomutov i kvůli tomu v Liberci prohrál a v neděli bude za stavu 2:3 na svém ledě čelit mečbolu favorita.

Liberečtí před zápasem dávali jasně najevo, že vás budou hlídat. Čekal jste ale, že po vás půjdou tak moc?

„Je to play off. Nečekal jsem, že to bude procházka růžovým sadem. Je to vyhecované, je to vyostřen. To je správně.“

Ondřej Vitásek, jeden z vašich strážců, vás načapal už při prvním střídání a hned vás hitem poslal k ledu.

„To jsou takový blbosti, špatně jsem se zapřel. Viděl jsem ho, nebylo to nic, s čím bych nepočítal.“

Cítil jste velký rozdíl v tom, kolik prostoru jste měl na ledě dnes a kolik v minulých zápasech?

„V určitých fázích. Ale to je normální, s tím jsem se potýkal i během sezony. Nic extra to nebylo. Tím nechci říct, že jsem nějaká superhvězda, ale zažil jsem to několikrát. Beru to, jak to je.“

V souboji s Martinem Ševcem jste měl dokonce roztržený dres, musel jste se převlékat…

„Kustodi mi přinesli nějaké dresy, které sebou vozí jako náhradní. Dokonce jsem si mohl vybrat číslo, tak jsem si vzal 24. Hrál jsem s ní na Slavii.“

Co je při tom důležité, abyste se nenechal otrávit?

„To já se nenechám. Já jsem flegmatik i v životě, tohle mě nerozhodí. Já mám tvrdou hru docela rád. Fakt mě to nevadí.“

Liberec vás porazil 2:1, má mečbol. Co dnes rozhodlo? Že jste hráli více než dvanáct minut v oslabení?

„Hráli jsme jich hodně. Na druhou stranu jsme měli poměrně málo přesilovek. Dali jsme jen jednoho góla. Škoda. Příště musíme být více produktivní.“

Nebudete muset taky trochu přitvrdit? Liberec vypadal, že na agresivitě přidal hodně.

„Asi jo. Ale stejně si spíš myslím, že je to hlavně o využitých šancí, o tom vytvořit si tlak. A hrát víc přesilovek než dnes.“

