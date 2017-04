Radivojevič při rozbruslení odstrčil Skokana od Lašáka: Jenom štěká

Přituhuje a je to cítit. Před zápasem, v jeho průběhu, v každém přerušení. Semifinále mezi Libercem a Chomutovem se přiostřuje. Před pátým utkáním to bylo znát už na rozbruslení. Při něm se kapitán Bílých Tygrů Branko Radivojevič dostal do rozmíšky s Davidem Skokanem, který si vyměňoval názory s gólmanem Jánem Lašákem. Bílí Tygři pak po výhře 2:1 získali mečbol.

Na rozbruslení jste bránil Jána Lašáka, co se tam stalo?

„Na můj vkus tam toho bylo už moc. Je to náš brankář a je potřeba si ho chránit. Ale nic vážného se tam nestalo, bylo to jen takové odšťouchnutí a jelo se dál.“

Poštuchování však bylo více v celém utkání a Dávid Skokan byl v centru mnoha situací.

„Kde on není... (usměje se). Je to jeho hra. Fajn, nechme ho u toho. Ale on jen štěká, nemyslím si, že by zahodil rukavice. Ale nesoustředíme se na něj, hrajeme si svůj hokej a tak musíme hrát i další zápas. Být disciplinovaní, nebýt vylučovaní a soustředit se sami na sebe.“

Ve třetí třetině jste zase na sebe něco dlouze pořvávali před buly s Brettem Flemmingem, který vám pak i ironicky zatleskal. Co jste si říkali?

„Nic, jen že si vyměníme kartičky, on dá mně a já jemu a podepíšeme si je, takže dobré...“ (směje se)

Je to důkaz, že se série přiostřuje?

„Chomutov je nepříjemný mančaft a myslím, že v každém přerušení se něco děje. Nikdo nechce ustoupit, je to pravý play off hokej.“

Máte mečbol, je psychická výhoda na vaší straně?

„Samozřejmě víme, že to pro ně bude trochu jiné. My tam jedeme s tím, že chceme čtvrtý bod urvat, nechceme jet do sedmého zápasu. Co jsem v Liberci, tak jsme většinou všechno končili venku, takže doufám, že i teď se nám to podaří. Nikdo nechce jít do sedmého zápasu, ale víme, že to bude opět těžké. Neprodají svou kůži lacino. Věřím, že to ukončíme, jen musíme hrát disciplinovaně, máme na to dobrý mančaft, dokázali jsme to, ale bude to boj do šedesáté minuty.“

Byla disciplinovanost základ třetí výhry?

„Samozřejmě. Trestné minuty nás stojí strašně moc sil. Nemůžeme hrát ve čtyřech, jim to dává křídla. Musíme hrát v pěti, nebo nutit, aby oni faulovali nás, jako teď. Myslím, že jsme si dost faulů vynutili a to nám pomohlo.“

Byl záměr hodně střílet?

„Samozřejmě. V Chomutově jsme více hráli po rozích než před bránou a myslím, že to pro ně bylo úplně ideální. Vždy stojí v pěti před bránou, a když se tam nejdeme s nimi bít, tak z toho góly padat nebudou. Teď jsme tam šli a měli jsme hodně šancí. Jánko Laco výborně zachytal, ale my máme důležitý mečbol.“

A nejčastějším střelcem byl Radim Šimek, který jeden gól dal, na druhý nahrál. Co říkáte na jeho výkon?

„Jsem rád, že mu to tam začalo padat a doufám, že bude ještě více. Je to jeho hra a je vidět, že když se do útoku zapojí, tak je velmi nebezpečný. Je to fakt velmi talentovaný chalan, je radost dívat se na něj.“