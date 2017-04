NEJ z Kometa - Mountfield HK. Otřesy Němce i sudího, výtečný Čiliak a tma

To byla jízda! Šesté semifinále Generali play off Tipsport extraligy mezi Kometou Brno a Mountfieldem HK (2:1pp) nabídlo strhující podívanou. Brňané vděčí za postup Hynku Zohornovi a zejména výtečnému Marku Čiliakovi. Vítězný zápas ovšem nedokončil Ondřej Němec, který zřejmě podobně jako čárový sudí Tomáš Brejcha utrpěl otřes mozku. Kromě důrazných zákroků a šarvátek viděli diváci i několik úsměvných okamžiků, jako když zhasla světla, nebo když sudí upravovali rýhu v ledu. Podívejte se na nejzajímavější momenty rozhodujícího utkání série.

Pro Východočechy skončila sezona vyřazením v semifinále, ale nutno podotknout, že padli se ctí. Porážka na ledě Komety je bolela i fyzicky, což by mohl dosvědčit Alexandre Picard, kterého v úvodu druhé třetiny narazil na mantinel Tomáš Malec a vysloužil si za to první menší trest zápasu.

Kometa Brno - Mountfield HK: Au! Malec zboural Picarda, ten skončil na mantinelu

Další šok přišel za polovinou prostředního dějství, ale tentokrát vykouzlil fanouškům úsměv na rtech. Když se totiž bojovalo na jedné z modrých čar, zničehonic zhasla v DRFG aréně světla. Nakonec se však jednalo pouze o chvilkový výpadek a utkání po pár vteřinách opět pokračovalo.

Kometa Brno - Mountfield HK: Budiž tma! V DRFG aréně zhasla světla

Nad domácí tvrzí však mohlo být temno v závěru prostřední části. Necelé dvě minuty před koncem ujížděli Alexandre Picard s Richardem Jarůškem do přečíslení dvou na jednoho a zakončení druhého jmenovaného výborně vychytal brankář Marek Čiliak, který se dostával do tempa a do osudu utkání nepromluvil naposledy.

Kometa Brno - Hradec Králové: Picard s Jarůškem ujížděli na Čiliaka, ten fantasticky zasáhl

Pořádná divočina se rozjela až v závěrečné dvacetiminutovce. Více než dvě minuty před koncem však přišli o svého parťáka rozhodčí. Čárový rozhodčí Tomáš Brejcha totiž u modré čáry couval před dojíždějící dvojicí soupeřů a při svém pohybu zakopl a spadl. Závěrečnou třetinu nakonec dopískal, ale během přestávky před prodloužením ho vystřídal náhradník.

Kometa Brno - Mountfield HK: Rozhodčí se přimotal do souboje, zůstal ležet otřesen na ledě

O několik vteřin po zmíněném zákroku se strhla před brankou Mountfieldu další mela. Obránce René Vydarený totiž natlačil na branku Alexandreho Malleta, který zboural brankáře Patrika Rybára. Slovenský strážce svatyně spadl k ledu a nakonec ho zavalila branka. Nepříjemný střet ustáli všichni hlavní aktéři ve zdraví.

Kometa Brno - Hradec Králové: Mallet zboural bránu, Rybár pod ní zůstal uvězněn

Kometa nakonec utkání zvládla, ale mohlo být všemu jinak. Fantasticky chytající Marek Čiliak se totiž do statistik zápasu zapsal ještě v závěrečných vteřinách, když výborným zákrokem zachránil svůj tým od gólu a posunul tak utkání do prodloužení.

Kometa Brno - Mountfield HK: Zákrok utkání! Podívejte, jak Čiliak zasáhl těsně před hvizdem

To bohužel nezačalo pro Kometu růžově. V první minutě si totiž Bedřich Köhler vyšlápl u mantinelu na Ondřeje Němce, a ten si dal po nárazu hlavou o tvrzené sklo. Zkušený obránce bez pohybu spadl k ledu a nakonec si zřejmě odnesl otřes mozku a okamžitý konec v utkání.

Na ledě se dokonce objevila nosítka, ale mistr světa z roku 2010 nakonec odjel do kabin po svých. Otázkou zůstává, zda bude moci do finále zasáhnout.

Kometa Brno - Mountfield HK: Kometa přišla o klíčového obránce! Ondřej Němec se zranil při souboji u mantinelu

Zákrok na klíčového zadáka se pochopitelně nelíbil fanouškům, jejichž reakce ovšem nebyla ideální. Domácí fanoušci totiž zasypali led kelímky a různými předměty, které bylo potřeba uklidit. Rozhodčí dokonce prokázali své kutilské umění, když u mantinelu zalévali vzniklou rýhu, aby se mohlo pokračovat ve hře. To se jim naštěstí podařilo…

Kometa Brno - Mountfield HK: Hráči pomáhali uklízet led, rozhodčí zaléval díru vodou z pet láhve

Kdyby sudí před startem třetí třetiny tušili, jak náročná práce je čeká, nejspíš by se jim čela pořádně orosila. Ve třetí třetině rozdali celkem třináct (!) dvouminutových trestů a v prodloužení poslali na trestnou i Martina Štajnocha.

Tomu se ovšem za katr nechtělo a pokračoval ve slovní výměně názorů s Michalem Gulašim. Zasáhnout tak musel čárový sudí Libor Suchánek, který viníka doslova dovezl až na trestnou lavici.

Kometa Brno - Hradec Králové: Štajnoch nedovoleně bránil Erata, rozhodčí ho odvezl na trestnou

Nejzářivější okamžik večera přišel v čase 77:19. Když už fanoušci pomalu vyhlíželi první přestávku v prodloužení, prosadil se Hynek Zohorna a stejně jako před třemi lety otevřel pro Kometu finálovou bránu.

Na svého soupeře Moravané ještě čekají, ale série začne dvěma zápasy v pátek 14. dubna a v sobotu 15. dubna. Otázkou zůstává, zda je Brňané odehrají doma či venku.

Kometa Brno - Hradec Králové: Euforie v Brně! Hynek Zohorna vystřelil Kometě postup do finále