Úleva pro Kometu! Němec by měl být po drsném nárazu pro finále OK

Hokejová Kometa si může oddechnout, pilíř její obrany Ondřej Němec je po nárazu do hlavy v sobotním postupovém utkání proti Mountfieldu (2:1 v prodloužení) po vyšetření v nemocnici v pořádku a je předpoklad, že do finálové série, která začíná v pátek, bude schopen zasáhnout. Jeho ztráta by byla pro brněnské mužstvo velmi citelná.