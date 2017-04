Program finále hokejové extraligy: Série Liberec - Kometa začne v pátek

V play off se Liberec s Kometou utká premiérově. V této sezoně má výrazně lepší bilanci ve vzájemných zápasech Kometa, která doma vyhrála 5:1 a 3:0 a v Liberci po porážce 3:4 v prodloužení zvítězila 2:1.

Druhý duel bude na programu v sobotu opět v Liberci, pak se série přesune na následující úterý a středu do Brna. Případný pátý zápas se bude hrát v sobotu 22. dubna na severu Čech, do Brna by se souboj vrátil opět v pondělí 24. dubna a případný rozhodující sedmý zápas by se hrál o dva dny později v Liberci.

Program finále Generali play off hokejové Tipsport extraligy:

Pátek 14. dubna - 1. zápas:

17:20 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 4:3 v prodl., 0:3, 1:2)

Sobota 15. dubna - 2. zápas:

17:00 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno

Úterý 18. dubna - 3. zápas:

17:20 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec

Středa 19. dubna - 4. zápas:

17:20 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec

Sobota 22. dubna - případný 5. zápas:

14:20 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno

Pondělí 24. dubna - případný 6. zápas:

17:20 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec

Středa 26. dubna - případný 7. zápas:

17:20 Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Liberec: Stránský se dostal k puku a trefil se do prázdné brány, 0:4 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Liberec: Není důležité jak, ale jestli vůbec! Takhle Will zastavil puk • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Liberec: Krásná akce Valského! Obral o kotouč Koblasu a trefil se na 0:3 • VIDEO TV TIPSPORT