Will zpečetil postup nulou: Jsme hrozně šťastní, chvilku si to vychutnáme

Na konci se díval na kostku a viděl stav 0:4. Byl prý neskutečně šťastný. Roman Will potřetí v play off chytal celý zápas a podruhé uhájil čisté konto. Po suverénním vítězství v Chomutově si mistři z Liberce znovu zahrají o titul. „Ta nula není výjimečná. Vůbec ničím. Ale postup je neskutečný,“ svěřoval se po zápase.

Tygři jsou ve finále, uhájil jste čisté konto. Co se ve vás odehrává?

„Bylo to úžasné. Skvělá atmosféra, jak od jejich fanoušků, tak od našich. My jsme si ten zápas chtěli užít a na konci vidět na kostce lepší skóre pro nás. To se splnilo. Jsme hrozně šťastní.“

Když se ohlédnete, kde nastal zlomový moment?

„Asi ten krok, co jsme udělali doma. Jak jsme v pátém zápase porazili Chomutov. Získali jsme mečbol a v šestém utkání do toho šli s tím, že to musíme urvat za každou cenu. Oni taky hráli neskutečně, klobouk dolů. Byla to hrozně vyrovnaná série. Ale postoupili jsme zaslouženě.

Jak se vám ulevilo? Asi nebylo jednoduché, když jste od poloviny série zaskakoval za Jána Lašáka...

„Ale s tím my jsme do toho šli, že ať tam bude Jánko nebo já, navzájem si pomůžeme. Jsem hrozně rád, že to je už druhá série, kterou jsme zvládli tak nějak napůl a podpořili jeden druhého. Taky se znovu ukázal náš tým, jak jsme silní, jak blokujeme. Spoluhráči mi to hrozně ulehčili, odehráli skvělý zápas.“

Je pro vás tahle nula něčím výjimečná?

„Ne. Vůbec ničím. Postup je neskutečný a já jsem hrozně rád.“

Stíhal jste sledovat i druhou sérii?

„Spíš jsem se snažil se jí vyhýbat. Každý den šel nějaký zápas, člověk však nemůže žít 24 hodin hokejem. Je důležité si občas odpočinout.“

Před vámi je Kometa. Je jasné, že hned nepřepnete na finále. Ale co soudíte o tom, co vás čeká?

„Ještě do půlnoci si můžeme užít postup a od dalšího dne se začneme připravovat na Kometu. Zakřičeli jsme si s klukama v šatně, chvilku si to vychutnáme. A o tom to je.“

