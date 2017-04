Růžička po vypadnutí: Nejvíc mě těší, že jsme skončili před Spartou

V minulé sezoně Piráti padnuli také s Liberce. Ale už ve čtvrtfinále, navíc celkově 0:4 na zápasy. Tentokrát se obhájce titulu zapotil víc. Mnohem víc. „Jsem celkově šťastný, jak to dopadlo,“ ohodnotil celou sezonu, která skončila pro Chomutov nejlepším výsledkem v české extralize.

Zdálo se, že hráčům už v posledním utkání docházely síly, že?

„Zápas se vyvíjel tak, že jsme bohužel dostali brzo gól. Nic se k nám potom neodrazilo, trochu nebylo štěstí, to se pak člověk nesmí divit, že nejezdí tolik nohy. Ani gól nás nenastartoval. Navíc jsme hráli sedmnáctý zápas…Takže síly došly. Kdyby nám někdo před měsícem řekl, že budeme hrát ještě takhle daleko, asi by se spousta lidí divila.“

Co vás celkově po dvou vysokých porážkách s Boleslaví v předkole tak nastartovalo?

„Hodně rozhodoval týmový výkon. A také vynikající forma Jána Laca. Musím říct, že mužstvo šlapalo, dokázali jsme hodně. Vyřadili jsme Třinec, který byl velký favorit na titul, ale není jednoduché tolikrát tam cestovat, bylo to náročné. Celkově ale musím hráčům poděkovat, vydrželi neskutečně. A musím poděkovat i fanouškům za podporu. Celkově je to povzbuzení do další sezony.“

Hodně se mluvilo o skvělé partě…

„Když je úspěšná sezona, vždycky za tím stojí týmový duch. My jsme ho měli. Parta byla vynikající, v play off se to ukázalo.“

Co jste říkal na fanoušky? Jak vám i po porážce děkovali?

„Bylo to něco úžasnýho. Chomutovský divák je v tomhle jedinečný, i když se tady hrála první liga, chodily čtyři tisíce. Vážíme si toho, že se sezona podařila, naši fanoušci si to za ty předešlé roky zasloužili. Doufám, že si to užili.“

Je to pro Chomutov i velká dávka sebevědomí pro další sezony?

„Extraliga je hrozně vyrovnaná, musíme mít pokoru k dalším soupeřům. Protože vidíte, kdo hraje o udržení. Pardubice, Vary… Přitom mají kvalitní týmy. Tam dole se můžete najednou ocitnout, ani nevíte jak… Ale zase na druhé straně, když se dá tým dohromady, může vás to nakopnout nahoru. Extraliga je vyrovnaná, rozhodují maličkosti. Buď se to hodnotí dobře, nebo se dostanete do velkých problémů. Může to potkat každého. Být dole, ale i nahoře.“

Myslíte si, že příští rok byste mohli být až ve finále?

„Jak jsem říkal, je to hrozně vyrovnaný. Neznamená, že když jednou uděláte výsledek, skončíte čtvrtí, že hned můžete pomýšlet na finále. Zase mohou vyskočit jiné týmy, půjdeme do toho s tím, abychom se dostali do desítky. Podívejte, kdo skončil pod námi, třeba i Sparta. A to mě těší nejvíc, že jsme skončili před ní. Toho si hrozně vážím.“

Jste z vašeho týmu až překvapený?

„Zezačátku sezony nikdy nevíte, jak to dopadne. V úvodu jsme koukali na to, jaká čtyři mužstva dostaneme pod sebe, abychom byli do desítky. Nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali pod sebe deset mužstev. Za to jsem šťastný.“

Chcete, aby tým zůstal pohromadě?

„Ano, změny budou minimální. Kostra se ukázala, že je docela dobrá, budeme dál pracovat.“

I mladí hráči jako Kaše nebo Kämpf se drželi v play off výborně, že?

„Ano, tady ti mladí kluci jsou, dostanou i dál příležitost. Pak se v průběhu sezony dobře rozjel také Lauko, hraje docela dobře, je to další příslib pro český hokej.“

A co říkáte na kapitána Michala Vondrku?

„Je pořád stejný od doby, co jsem ho poznal na Slavii. Vynikající parťák, skvělý v kabině, ale i na ledě. Výborný kluk, tým je postavený kolem něj nebo Ivana Humla. Mají srdce, charakter. To je to nejdůležitější.“

Koho favorizujete pro finále?

„Nevím, je to těžké. Liberec je kvalitní mužstvo, začátek neměl ideální, ale potom už vlastně byl celou dobu první. Mají hodně silný tým. Brno má zase zkušené hráče, udělali velké posily. Je to otevřené, ale trošku větší šanci bych dával Liberci.“

