Manažer Varů Vaněk: Hráči Motoru simulují, je to jejich jediná zbraň

"To, co předvádí hráči Motoru ve svých utkáních, jsem už dlouho nezažil. Jsem konsternován tím, jakým způsobem si na rozhodčích vymáhají vylučování a fauly. Při každém sebemenším dotyku padají, teatrálně zahazují rukavice a přilby, neustále simulují, nalehávají soupeři na hokejky, aby si vynutili za každou cenu vyloučení," uvedl generální manažer Energie Miroslav Vaněk s tím, že Jihočeši na přesilové hry spoléhají. "Je to jejich jediná zbraň, kterou v baráži mají, a proto mají hráči, dle mého názoru, jednoznačné zadání zkoušet to na rozhodčí, jak se dá," řekl Vaněk.

České Budějovice v neděli v Karlových Varech vyhrály 2:1 a obě branky vstřelily v početních výhodách. Rozhodčí Pražák a Oldřich Hejduk domácím udělili deset menších trestů. "Utkání absolutně nezvládli a udělali desítky chyb, kdy od samého začátku zápasu polykali simulování a skákání budějovických hráčů na led a do mantinelu, což bylo leckdy až komické. Zásadním způsobem tím rozhodčí ovlivnili utkání a náš klub poškodili," uvedl Vaněk. Poukázal na fakt, že Pražák pochází z Českých Budějovic a míní, že zápasy Motoru by řídit neměl.

Vaňkovy výroky jsou to jediné, co by se mělo řešit, vzkazují Budějovice

Českobudějovický klub se proti obvinění ohradil. "Vyjádření generálního manažera Vaňka a podnět karlovarského klubu pro disciplinární komisi ČSLH považujeme za snahu známou spíše z politických kruhů na odlákání pozornosti od skutečných problémů, které zjevně karlovarský klub má. Výkon rozhodčích ve vzájemném duelu byl standardní," napsal v reakci na Vaňkovo prohlášení generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

"Jediné, co by měla disciplinární komise případně řešit, jsou výroky pana Vaňka, které jsou absolutně za hranou a poškozují dobré jméno našeho klubu," dodal Bednařík s tím, že žádný podnět disciplinární komisi na přezkoumání Vaňkova jednání Budějovice podávat nebudou.

Západočeši i přes dnešní kritiku rozhodčích ocenili výkon dvojice Petr Lacina, Jan Hribik, kteří řídili předešlý vzájemný zápas obou celků. V tomto utkání Energie zvítězila 4:3. I v něm Západočeši inkasovali všechny branky v oslabení.

"Požádal jsem pana Šindlera, aby s maximální obezřetností a profesionalitou nasazoval a vybíral rozhodčí do dalších utkání baráže tak, aby nebyla poškozována hra samotná a celá extraligová baráž jako taková. Zatím musím bohužel konstatovat, že rozhodčí utkání baráže až na výjimky nezvládají. Žádáme, aby druhou polovinu baráže pískali jen ti nejlepší rozhodčí, které má komise k dispozici," dodal Vaněk.

Z V VP PP P Skóre B 1. Jihlava 6 1 4 0 1 16:13 11 2. Pardubice 6 2 1 2 1 18:16 10 3. Motor ČB 6 2 0 2 2 11:14 8 4. K. Vary 6 1 1 2 2 17:19 7

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karlovy Vary - České Budějovice: To je rychlost! Mikulík otevřel skóre po čtyřiceti vteřinách, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karlovy Vary - České Budějovice: Vyrovnáno! Pěknou kombinaci zakončil Rok Pajič do prázdné brány, 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Karlovy Vary - České Budějovice: Čermák zavěsil puk pod víko domácí brány a poslal Motor do vedení, 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT