Šéf Komety o finále: Zajímá nás jen titul. Pochybuju, že Kvapil v KHL podepsal

Do finále půjdete potřetí za posledních šest sezon. Věříte, že máte nejsilnější tým z těch, s jakým jste o titul usilovali?

„Jsem přesvědčený, že nejen podle jmen, ale i podle charakteru, podle toho, jak tým funguje uvnitř, že to tak je.“

Je radost ho koučovat?

„To jo. (s úsměvem) A taky čest.“

Měli jste tip, koho byste si přáli ve finále za soupeře?

„Nám je to úplně jedno. Musíme jít s pokorou ke každému. Kdo se dostane do semifinále, ten tam nemůže být náhodou. Chomutov měl úžasné individuality, Liberec zase systém. My se musíme připravit na každého.“

Tak ale mohli jste, v případě postupu Chomutova, začínat doma…

„To není až tak důležité. Důležité je připravit se perfektně, hlavně takticky. O kondici to není, že bychom dokázali něco nahnat, ani si nemyslím, že to potřebujeme. Připravit se dobře je základ.“

Bylo pro dotažení úspěchu v play off klíčové získat v lednu do obrany Jakuba Krejčíka?

„To není jen o něm. Vezměte si i Malleta, který přišel v sezoně z Pardubic, jak se zvedl Hynek Zohorna, taky Bartejs odvádí úžasnou černou práci vzadu. Nám se příchody v průběhu sezony podařily. O Kubu (Krejčíka) jsem hodně stál, jednalo se snad dva měsíce, a jsem rád, že to dopadlo. S Ondrou Němcem vytvořili úžasnou obrannou dvojici. Doufám, že Ondra bude v pořádku.“ (Němec byl po nárazu do hlavy během šestého semifinále v nemocnici, do finále by měl být v pořádku, pozn. red.)

Dalo vám letos práci přesvědčit individuality, jaké v kádru máte, aby hrály týmově?

„S těmi, kteří sem přišli, i kteří u nás už byli, tak s každým jsem osobně mluvil, udělal jsem si obrázek, a oni věděli, co po nich chci. Proč do Komety jdou. Tady není potřeba nikoho přemlouvat nebo přesvědčovat, co má dělat. Hlavně v play off.“

Během semifinále zveřejnil Chabarovsk z KHL zprávu o tom, že na příští sezonu získal z Komety útočníka Marka Kvapila. Jak se vám takové načasování líbí?

„Myslím si, že jste tu zprávu převzali špatně. Pochybuju, že Marek něco podepsal. To je otázka na zástupce hráče, ne na mně.“

Nemohlo to ovlivnit klima v šatně?

„Nás to nemá jak ovlivnit.“