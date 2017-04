Sparta mění manažera. Kalouse ve funkci nahradí bývalá opora Broš

Sportovním manažerem hokejové Sparty byl jmenován bývalý útočník pražského týmu Michal Broš. Mistr světa z roku 2000 nahradí ve funkci Jiřího Kalouse. "Je to pro mě velká motivace a výzva, protože Sparta mi během let, která jsem tu strávil, přirostla k srdci. Jsem rád, že jsem tu zpátky, a na novou práci se moc těším," uvedl jednačtyřicetiletý Broš k návratu do klubu, s nímž dvakrát získal extraligový titul.