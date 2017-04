Nejdražší finále! Lístek na Kometu za 1250 korun a věrní fanoušci zuří

Sledovat cestu Komety Brno v boji o vytoužený dvanáctý mistrovský titul letos není levná záležitost. Je to sotva pár týdnů, co fanoušky z Brna vytočila cenová politika hradeckého Mountfieldu, který po nich do sektoru pro hosty chtěl za vstupenku stejnou sumu jako na tribunu v Brně, tedy 450 korun. Na Mountfield HK tehdy poslali Českou obchodní inspekci, která s klubem vede správní řízení.

Netrvalo dlouho a zloba fanoušků Komety se obrátila do vlastních řad. Brněnské vstupenky za 800-850 korun na stání a 1200-1250 korun na sezení (nižší cena platí pro držitele permanentek) jsou v porovnání s Libercem (220-380 korun) několikanásobně dražší.

„Dal bych i jednou tolik! Už se těším,“ napsal pod oznámení Komety o prodeji vstupenek na letošní finálovou sérii Michal Tomeček. S tímto pohledem na věc je ale ve výrazné menšině. Desítky dalších si stěžují.

„Finále uvidím v Liberci a v TV. Tohle je fakt moc,“ povzdechl si Oldřich Chudoba. A to je jedna z několika slušných reakcí. Jedná se totiž nejen o nejdražší finále extraligy, ale i o nejdražší vstupenky na zápas Komety. Vloni vyšel lístek na Open Air na 990 korun.„To je apríl?“ tázal se Miroslav Boxan.

Vstupné do sektorů na stání v hradecké Fortuna Areně bylo na semifinále s brněnskou Kometou stanoveno na 170 korun na první dvě semifinále. Za tuto částu si však mohou koupit vstupenky pouze fanoušci hradeckého klubu. Co na to říkají fanoušci Komety?

Jeden pádný argument Kometa má: před sezonou prodávala speciální Celosezonní karty, jejichž ceny byly 5000 korun na stání a 9000 korun na sezení. Držitelé těchto karet mají vstup na play off už zdarma. Rozdíl mezi cenou běžné permanentky a Celosezonní karty činí na stání 1380 korun a na sezení 2740 korun, v obou případech se rozdíl při navštívení všech zápasů vyřazovací části bohatě vyplatí.

Obsáhlejší vysvětlení svým příznivcům slíbila Kometa učinit prostřednictvím svého webu v rozhovoru s majitelem a koučem týmu Liborem Zábranským. Zaskočení cenami lístků jsou ti nejvěrnější i fanoušci z kotle, kteří tvoří na zápasech Komety atmosféru.

„Ani nevíme, co k tomu vůbec napsat…“ hlásí facebookový profil skupiny Modrobílí. „Brněnský hokej pro věrné prostě není,“ myslí si Ultras Style Kometa.

Upozorňují tak na to, že vstupenky na finále v Brně se sice pravděpodobně vyprodají, ale budou si je moct dovolit hlavně bohatší zájemci, kteří ale na místech na sezení moc vůle k aktivnímu fandění nemají a chodí se hlavně kochat.

„Stadec se stejně vyprodá, protože lidi co nemají permici, si takové ceny jednou či dvakrát dovolit můžou, ale pro fans Komety, kteří dali před sezónou 6 litrů za permici a další 2 za čtvrtfinále se semifinálem už je to pěkně drahej špás! Takže finále je pro kravaťáky,“ myslí si fanoušek Marek Pertl.