Kometa hájí drahé lístky: Musí to tak být! Nečase na MS osmnáctek pustí

Vstupenky na extraligové finále letos v Brně poprvé překročí hranici tisíce korun, což mnohé fanoušky Komety pěkně vytočilo. Spočítali si, že pokud se jim podaří dostat na stadion v Liberci, kde finále začíná, mohou mít zápas i s cestou levnější než doma.

V Liberci se ceny pohybují od 220 do 380 korun, v Brně od 800 do 1250 korun.

„Bohužel ceny musí být a jsou takové, jaké jsou a korespondují s náklady spojené s účastí v play off. Čím výše klub postupuje, tím jsou logicky náklady větší,“ vzkázal šéf brněnského celku Libor Zábranský v rozhovoru pro web Komety.

Argumentuje stejnou cenou permanentek jako pro minulou sezonu 2015/16, které nezdražil ani přes mohutné posílení hráči z KHL. (viz tabulka, v případě dražších permanentek zůstala cena stejná, v případě levnějších permanentek se cena zvýšila na úroveň těch dražších)

Ceny permanentek v DRFG Areně pro ročník extraligy 2015/16 • Foto Facebook.com

Ceny permanentek v DRFG Areně pro ročník extraligy 2016/17 • Foto Facebook.com

O tisíc korun pak klesla cena Celosezonní karty, kde je vstup na play off (i na přípravná utkání) už v ceně. „Ten, kdo využil možnost koupit si celosezonní permanentní kartu, tak ho sezení při tomto daném počtu domacích play off utkaní přijde na necelých 400 korun a stání na 200 korun. Tedy klub svým fanouškům dal jednoznačné možnosti a velké slevy a výhody už před sezonou. Samozřejmě je otázkou, proč tak málo fanoušků tuto nabídku využilo,“ klade si Zábranský otázku. Věří, že fanoušci klub ve finále extraligy podpoří. Vysokou cenou lístků totiž naštval i ty věrné, kteří v kotli tvoří neopakovatelnou atmosféru na zápasech Komety. Ti se bojí, že předražené vstupenky koupí bohatší publikum a atmosféra půjde dolů. (viz rozezlené reakce na facebookovém účtu Komety)

Vysoké ceny nejsou jedinou nepříjemnou zprávou, kterou musí Kometa svým příznivcům tlumočit. Tou druhou je uvolnění nadaného centra Martina Nečase na mistrovství světa osmnáctiletých. To začíná na Slovensku v pátek, tedy v den začátku finále.

„V pondělí jsem dlouho hovořil s koučem Václavem Varaďou a naprosto jeho rozhodnutí respektuju. My Martina pustit musíme a víc bych to teď komentovat nechtěl,“ řekl Zábranský s odkazem na debatu s trenérem osmnáctky.