Kýhos: Pravdou štvu hodně lidí. Peterek mi v Třinci vandroval do hráčů

Že se mu mění karty, zjistil Vladimír Kýhos záhy po prosincovém vyhazovu Pavla Marka, sportovního manažera, který ho do Slezska přivedl. S nástupcem Janem Peterkem, oblíbenou ikonou fanoušků, si nesedl. „Vandroval mi do hráčů,“ vadilo trenérovi.

Co hůř skousáváte: vyřazení Chomutovem, anebo vyhazov v Třinci?

„Jednoznačně vyřazení. Vypadli jsme, já seděl doma tři dny, nevylezl jsem ven, nedal si ani kapku něčeho ostřejšího. Nic. Prázdno. Byl jsem hodně špatnej. Cítil jsem velkou šanci jít dál a ten konec mě zklamal.“

Hned po něm jste promluvil o důvodech odsunu z play off. Stěžejní byly podle vás kauza HC Polanský a odchod sportovního manažera Marka. Na nic dalšího jste později nepřišel?

„Ne. Vůbec to nebylo namířené proti třineckému vedení. Lidi to asi nepochopili, já si nestěžoval na šéfy klubu. Šlo mi o to, že odvolání Pavla Marka nebylo dobře načasované. Přišel místo něj Peterek, čímž se kompletně změnilo klima kolem áčka. A důsledkem toho bylo naše vyřazení. Za tím si stojím a nikdo mi nevymluví, že to bylo jinak.“

Bezprostředně po odchodu útočníka Polanského do Švýcarska jste si pochvaloval, jak jeho přesun tým semkl, to už u týmu Jan Peterek fungoval. Tak co bylo špatně?

„Zaprvé, Polanský měl dostat exemplární trest. Místo toho z případu vyšel spíš jako vítěz, protože to odskákal manažer Marek. A do toho navazující příchod Peterka. Začalo se to celé bortit.“

Marka neměli v oblibě fanoušci, což management klubu dobře věděl, a Polanského kauza mu posloužila jako ideální moment pro jeho vyhazov. Musel jste čekat, že nějaká hlava padne, nejenom oblíbeného Polanského.

„Bohužel se to čekat dalo. Přitom jsme to měli v mužstvu nastavené dobře, ovzduší v kabině bylo výborné a na ledě se nám dařilo. Šlapalo nám to, vyhrávalo se. A do toho Jirka Polanský ukázal, že mu vůbec nešlo o tým, ale že myslí sám na sebe. Dělal body, sbírali jsme vítězství, doteď nevím, s čím nebyl spokojený. Beru, že se považoval za osobnost mužstva, ale takových tam bylo víc a každý musel dostat nějaký čas na ledě. Jenže místo postihu pro něj padl trest jinam.“

Peterek mi vandroval do hráčů

Třinec je specifická bašta, zhruba dvanáct útočníků si myslí na první dvě lajny. Jak se vám tahle tlupa kočírovala?

„Všem klukům jsem hned zkraje přípravy říkal, že osobností je v týmu víc a právě to by měla být naše výhoda, nikoli nevýhoda. Protože soupeř bude mít problém hlídat každou naši formaci. V první čtvrtině to šlapalo parádně, jasně, pak se pár zápasů prohrálo, ale pořád to bylo dobrý.“

Na Jana Peterka klub sází, a to i do budoucna, vedení si ho postupně připravovalo na farmě. Muselo vám dojít, že je ve struktuře Ocelářů hodně vysoko a vaše pozice oslabí, nebo ne?

„Já tenhle krok nepochopil. Přeobsadit manažerskou pozici v tak dobře rozjeté sezoně. Když už, měl (Peterek) pokračovat na tom, co tu bylo nastavené Pavlem Markem. Mělo by mu jít taky o mužstvo, aby hrálo co nejlíp a někam to dotáhlo. A neřešit svoje záležitosti. S Pavlem jsme to měli nastavené tak, že hráči neměli jít kam brečet. Jakmile si někdo z hráčů začal stěžovat na ice time, Pavel je poslal s prominutím do řiti s tím, že to je věc trenéra a nazdar. U jeho nástupce to takhle nebylo, což byl kámen úrazu.“

Měl jste pocit, že…

„Ne, to nebyl pocit. To jste nenazval správně. Všichni mohli vidět, kam hra a výkony týmu směřovaly po jeho nástupu. Říkal jsem mu, aby mi nevandroval do hráčů, z toho vždycky vzniknou jenom nepříjemnosti. Takhle se choval Bubla v Litvínově a celé se to tam pokazilo. Hráči si samozřejmě žádají podporu, a pokud ji dostanou jinde než u trenéra, je to začátek konce. Autorita kouče jde do kytek. Žádný hráč vám nikdy nepoví, že on je ten problém, že on to podělal. Vždycky vidí svízel jinde. Slyšel jste někdy od našich renomovaných útočníků přiznání, že oni měli dávat góly? Že v tom byl problém týmu? Proč to otevřeně neřeknou? Třeba Martin Růžička obrovsky makal, bral to poctivě, ale v koncovce mu to nešlo. Nic mu nezazlívám, je to sport. Jen jde o to, že zrovna jeho góly nám chyběly. Ale to se nikde nedočtete.“

Co vám manažer Peterek řekl na vaše výhrady?

„Samozřejmě to, že s hráči nic takového neřeší. Důkazy nemám, ale vím svoje. Váš kolega napsal, že jsem měl neshody s mužstvem – já si toho nejsem vědom. Ale třeba se nějaký hráč, nespokojený s časem, ozval. Kdo ví.“

A co kapitán Zbyněk Irgl? Ke konci základní části měl za vámi přijít jako mluvčí skupiny žádající změny ve hře. Postupně začal dostávat menší roli, až v play off vypadl ze sestavy.

„Začali jsme dostávat víc gólů, hlavně na Spartě a doma s Libercem. Hráči začali hledat příčinu. Nezačali nikdy u sebe. Nebrali v potaz, že je to i díky uspokojení, že ustoupili z práce, kterou dřív dělali naplno, a začali si ulevovat. Což se na výsledcích musí odrazit. Hráčům jsem říkal: Když je teda herní systém špatný, proč jsme prvních patnáct kol měli půl inkasovaného gólu na zápas? Není náhodou problém v tom, že nedodržujete, co máte?“

Nesvolil jste tedy k žádným úpravám?

„Na něco málo jsem přistoupil, lehce jsme to poupravili. Nemám s tím problém. Zastávám názor, že komunikace trenéra s hráči musí být. Pojďme se o tom pobavit, pojďme to vyzkoušet a uvidíme, co z toho vyleze. Nejsem všeználek, neumím všechno. Tým je živý organismus, tvaruje se za pochodu, někdy není od věci zkusit něčí nápad. Jsme partneři, já kluky beru jako kolegy. Trenérská role je v tom pomoci hráčům k co nejlepším výkonům, vytáhnout z nich co nejvíc. Ale zároveň musí panovat disciplína, jinak nikdy daleko nedojdete.“

Vyndat ze sestavy kapitána je tvrdé řešení. Dělal jste to s úmyslem tým znovu nakopnout?

„Pro mě to hlavně nebylo lehké rozhodnutí. Jestli si někdo myslí, že to bylo s lehkým srdcem… To fakt ne. Zbyněk je bojovník, po téhle stránce mu nelze vyčíst nic. Jenže jeho hra nenaplňovala moje očekávání. Potřeboval jsem oživit jeho lajnu. A podle mě se to povedlo.“

V potaz však musíte brát víc věcí, třeba reakci kabiny. Jaká byla v případě Irglova odstavení?

„Takhle jsem neuvažoval. Necítil jsem však vyloženě negativní odezvu. Kabině povídám, že mi je jedno, zda je mimo sestavu Jašek nebo Irgl, podstatný je vždy přínos mužstvu. Pokud jakýkoli hráč nebude mít výkonnost, hrát nebude. Ačkoli je Zbyněk jeden z nejpoctivějších kluků, jaké znám, a pro hokej by udělal cokoli, byl ve velké křeči. Trochu jsem doufal, že mu pauza pomůže. Kdybychom postoupili dál, znovu by do toho naskočil.“

Jak vám nadřízení vysvětlili propuštění z dvouleté smlouvy?

„Podle nich šlo o neúspěšnou sezonu. Já jim oponoval, že tenhle názor nechápu. Ano, čtvrtfinále je bránou mezi úspěšné týmy. Narazili jsme na vyhecovaného, konsolidovaného soupeře, který si hodně věřil. Nebyli jsme horší, nepropadli jsme. Byli jsme aktivnější, naše střelecká potence však byla slabá. A to i zásluhou gólmana Laca a chomutovské obrany. Zarazila mě úspěšnost našeho oslabení, dlouho jsme byli nejlepší v extralize, na 90 procentech. A najednou jsme v nich tolik inkasovali. Vlastními chybami jsme vraceli Chomutov do zápasů. Plus jejich nadšení. U nás jsme takový týmový duch neměli, v tom jsme byli daleko horší.“

Vyřazení ve čtvrtfinále byla tragédie

Navíc proti vám stál Vladimír Růžička, ten se těžko poráží.

„Přišlo mi, že jsem hrál proti jeho Slavii. Chomutov hraje hodně podobně. Spoléhá na minimum hvězd, tady na Humla s Vondrkou, ti mu to odehrají zápas co zápas a přidávají se k nim ostatní.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Třinec: Euforie u Pirátů! Černý kůň extraligy postupuje do semifinále • VIDEO TV TIPSPORT

Během série s Piráty jste od soutěže inkasoval pokutu deset tisíc za komentování výkonu sudích v den utkání, byť jste nejmenoval. Plánoval jste nezaplatit. Jak zní další váš postup?

„Musím zavolat Řezníčkovi (řediteli soutěže), jakým způsobem se můžu odvolat, pokud vůbec smím. Ale prý ano. Uvidím. Pro mě je to pořád nepochopitelná záležitost. Na druhou stranu kvituju, že se mě zastal pan Schön (spoluvlastník Mountfield HK), kterému to pravidlo také nevoní. Už nevím, co říkat jiného na tiskovce, abych se vyhnul komentování rozhodčích, než že dění na hřišti nebudu komentovat, ať si každý udělá obrázek sám… Jestliže někdo tvrdí, že jsem myslel sudí, myslet si to může, ale doplnit si za to můžeme, co chceme. Pokuta není spravedlivá.“

Co plánujete dál?

„Budu odpočívat a sledovat hokeje.“

S Oceláři jste vypořádaný?

„Ano. Na něčem jsme se domluvili, jde o rozumný rozchod. Až moje zklamání opadne, třeba se mi na tu sezonu bude dívat líp než teď. Ano, vypadli jsme ve čtvrtfinále, sám beru vyřazení jako tragédii. Na druhou stranu jsme Třinec vytáhli nahoru, oproti minulé sezoně to bylo nebe a dudy. A stejně jsme se potýkali s nevraživostí diváků. Záměrně říkám diváků, protože to nejsou fanoušci. Fanoušci fandí a nenadávají vlastním hráčům, nespílají trenérům a vedení ve chvíli, kdy je jejich tým v absolutní špičce. To mě nesmírně zklamalo. Jinak by se mi v Třinci moc líbilo, rodina byla taky spokojená.“

Nesebere vám konec v Třinci energii do trénování?

„Pravdou je, že začínám mít trochu nedůvěru v to naše prostředí. Soudržnost celého ansámblu nebyla taková, jaká má být. Jakmile všechna kolečka nepojedou jedním směrem, ale najde se jedno, co pojede proti, nedopadne to nikdy dobře.“

Napadlo vás někdy, jestli náhodou vy neštvete své nadřízené? Když si vybavím váš předloňský odchod z Brna po dvou medailových sezonách… Majiteli klubu Zábranskému vaše mediální výstupy moc nevoněly.

„Já vím, že štvu hodně lidí. Protože říkám pravdu. Jsem vznětlivý a někdy nereaguju úplně diplomaticky. Přiznám se, že tohle moc neumím. Jakmile cítím křivdu, neumím ji spolknout a jde to ze mě ven. Neumím se přetvařovat a lhát, tak to prostě je. Táta mě takhle vychoval. Vždycky mi povídal: Jestli nebudeš říkat pravdu, zabiju u tě. (směje se) Kolikrát jsem mu i vyčítal, že mě nevychoval jinak.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Třinec: Oceláři pálí šance jak na běžícím pásu! Vzteklý Krajíček mlátil hokejkou do mantinelu • VIDEO TV TIPSPORT

Neradí vám otec, abyste občas přibrzdil?

„Můžu vám říct, že když píšu například hodnocení sezony pro klub, který mě zaměstnává, radši mu to posílám, ať se na to podívá. Abych něco blbě nenapsal. Když jsem loni odcházel z Hradce, taky jsem sepisoval závěrečnou zprávu. A panu Schönovi se nelíbila. Ale proč? Vždyť jsem jen napsal svoje pocity, které se po mně chtěly. Přeci mi nebude nikdo říkat, co mám mít za pocity. Netvrdím nikde a nikdy, že mám vždycky pravdu, ale rozhodně nemám problém jít ven s názory, za nimiž si stojím.“

Proč po zápasech nechodím na tiskovky?

Občas vám musí dojít, že jste třeba mohl ubrat, ne?

„Časem třeba názor přehodnotím, něco ve mně uzraje a vidím věci jinak, ale v danou chvíli mám svůj pohled a nebojím se o něj podělit. Pozůstatky horkokrevnosti, které jsem v sobě v mládí měl, se projevují. Jenže tenkrát jsem si emoce mohl vybít na ledě. Mimo led je to těžší. Vždyť se podívejte na stav naší republiky, co se v zemi děje, jaké příklady v chování nám dává vládnoucí garnitura. Možná se moje vzteklost bere i odsud. Spoustu věcí neumím přenést přes srdce. Místo toho, aby si lidi pomáhali, jsou na sebe zlí a dělají si jen podrazy.“

Z toho úhlu pohledu mi v Česku vycházíte jako poměrně problémový kouč. Majitel klubu, aby se vás bál najmout, protože nemáte zábrany být vůči němu kritický. Pokud má na výběr, radši vezme nějakou podlézavku.

„Je to možný. Všude, kde jsem trénoval, ta mužstva předváděla dobrý hokej. Za tím si pevně stojím a je to pro mě vždy prvořadý úkol. Jestli někde něco říkám, nebo ne, to podle mě není stěžejní a vůči vykonané práci by se to nemělo vůbec brát v potaz.“

Pro někoho však můžete být nedostatečně loajální, jestli mi rozumíte.

„Znovu, klub by měl především zhodnotit, jestli Kýhos dobře pracuje, a neřešit, jestli někde něco pověděl. Rozumím tomu, že šéfům klubu víc vyhovuje, pokud jejich trenér mluví do novin tak, že v podstatě nic neříká. V tom případě bych nesměl mluvit vůbec. Ale právě z tohoto důvodu jsem po zápasech nechtěl moc chodit na tiskovky, aby ze mě zase něco nevypadlo.“

Až z toho vznikl případ nesprávně uložené pokuty.

„Ano. Je nařízeno, že při play off mají chodit na tiskovky výhradně hlavní trenéři, proto jsme volali Pepovi Řezníčkovi s tím, jak to tedy je. Protože u nás jsem jako hlavní vedený já, ale áčkovou licenci má asistent Renda Mucha. Bylo nám řečeno, že má chodit on. Tak šel a dostali jsme pokutu.“ (usmívá se)

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Třinec: Radost v Chomutově! Piráti se ujímají vedení 4:3 • VIDEO TV TIPSPORT