Liberec má eso pro finále, Bulíř je fit! Na tribuně to bylo strašný, přiznal

Sérii s Chomutovem vynechal, ale do finále s Brnem liberecký Michal Bulíř již naskočí. Z vyřazovacích bojů ho již ve čtvrtfinále odstavilo zranění, teď je však v pořádku. „Do finále naskočím, připravuji se na to a v pátek půjdu normálně do zápasu,“ říká jedna z opor obhájců mistrovského titulu.

Jak vnímáte, že v play off naskočíte rovnou do finále?

„Je to trochu zvláštní na to, že jsem celé semifinále nebyl. Ale kluci to odmakali, postup si zasloužili. Ale zase bych v tom neviděl žádný problém. Připravoval jsem se na to a počítal jsem s variantou, že naskočím. Snad budu dobře připravený, zranění je už za mnou.“

Zápasové tempo nahradit nejde, obzvlášť ve finále. Nemáte z toho trochu i obavy, jak to půjde?

„Vím, jaké je to tempo, minulý rok jsme finále hráli na Spartě a myslím si, že letos to bude podobné. Tempo bude vysoké, hokej bude rychlý a agresivní. Trénink není zápas, budu muset chytnout tempo hned od začátku, abych se do toho dostal, a pak si myslím, že už to bude lepší. Ale vždy je trénink slabší než zápasové tempo. To je jasné.“

Byl jste připravený nastoupit i do případného úterního sedmého zápasu s Chomutovem?

„To je dobrá otázka. Bavil jsem se i s Filipem (Pešánem), že kdyby byl nedej bože sedmý zápas, tak bych byl připravený do toho zasáhnout a pomoci alespoň na ten sedmý zápas. Ale jsem rád, že to kluci zvládli a že ten čas na přípravu bude pro mě ještě delší a můžu se do toho dostat ještě více.“

Nepřepadaly vás i černé myšlenky, že už to nevyjde a že sezona pro vás skončila?

„Zranění bylo limitující, kdy jsem si říkal, kdy vůbec naskočím. Ale furt jsem věřil klukům, že mají na to, aby Chomutov vyřadili a týmovou prací to zvládli. A jsem rád, že mě to pustí do hry a o titul si ve finále můžu zahrát. Chvilku tam nejistota byla, nikdo nevěděl, na jak dlouho to bude, ale všechno je v pořádku, jsem rád, že si můžu finále zahrát i já.“

Trpěl jste v sérii s Chomutovem na tribuně?

„To bylo strašný. Je to hrozně nepříjemný na to jen koukat, vždy si říkáte, co byste na ledě udělali, jak byste chtěli klukům pomoci, co udělat lépe. Pro mě to byly obrovské nervy. Jste hokejista, chcete být na ledě a ne na tribuně. Jsem rád, že je to za mnou a můžu pomoci.“

Jak si jako liberecký odchovanec užíváte, že váš klub je podruhé za sebou ve finále?

„Je to nádhera. Pro mě je to srdcová záležitost. Jsem tady od tří let, od začátku hraji hokej za Liberec kromě pár zápasů v Benátkách, jinde jsem nepůsobil. Je to pro mě čest i po těch nepovedených sezonách, které jsem tady taky zažil, hrát podruhé za sebou o titul. Ani jsem si nepředstavoval, že by se něco takového mohlo stát. Vloni jsme to vyhráli a je velká šance vyhrát i letos. Doufám, že pro to uděláme všechno.“