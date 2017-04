TOP z Liberec - Kometa: Ševcův výbuch, domácí šachovali s brankáři

První extraligové finále Generali play off a hned se bylo v Liberci na co dívat. Hokejisté Komety Brno nejdřív dokázali v Liberci srovnat během 39 vteřin dvoubrankovou ztrátu, ve 30. minutě zařídil Mallet výhru 4:3. V utkání ovšem kromě toho zaujal i přemotivovaný domácí Ševc, dvojité střídání libereckých brankářů či přesná Malcova trefa.

Bílí Tygři se chtěli co nejrychleji trefit, což se jim podařilo už ve 4. minutě, kdy se do brány Komety trefil Vladimír Svačina. I přes vedení 1:0 však v 6. minutě Martin Švec nepochopitelně tvrdě srazil Martina Erata k ledu a několikrát do něj hokejkou strčil. Zbytečně tak svůj tým oslabil a poslal do dvojnásobného oslabení. Liberec ve třech proti pěti neinkasoval a Ševc v jedenácté minutě své zaváhání napravil, když zvýšil na 2:0.

Liberec - Kometa Brno: Přemotivovanost, Ševc se zbytečně pustil do Erata a jde ven

Dvoubrankové vedení však domácím hokejistům dlouho nevydrželo. Nejdříve se v čase 10:38 trefil Dočekal, po pouhých 39 vteřinách ho napodobil Zaťovič, kterému se podařilo dostat brněnské fanoušky do euforie gólem na 2:2.

Liberec - Kometa Brno: Ryhlá odpověd na gól. Trefil se Martin Dočekal, 2:1

Liberec - Kometa Brno: Je vyrovnáno! Martin Zaťovič vstřelil gól na 2:2

Za zmínku rozhodně stojí i Malcův gól, který poslal Kometu poprvé v utkání do vedení. Malec po kombinaci trefil "padáčkem" mezeru nad Willovým ramenem, jeho gól ještě kvůli možné teči zkoumal videorozhodčí, ten ho však po chvíli uznal - 3:2.

Liberec - Kometa Brno: Gól do šatny, Tomáš Malec vstřelil gól na 2:3

Liberečtí hráči do třetí části utkání vstupovali za stavu 3:4. Nejblíže vyrovnání byl v 55. minutě Milan Bartovič, tomu se však podařilo trefit jen tyčku Čiliakovy brány.

Liberec - Kometa Brno: Milan Bartovič nastřelil tyčku Čiliakovi brány

Nezvykle rušno bylo i v libereckém brankovišti. Po čtvrtém inkasovaném gólu totiž Romana Willa vystřídal Ján Lašák. Ačkoliv už žádný gól za svá záda nepustil, zamířil znovu na střídačku minutu a půl před koncem utkání. Liberecký kouč Pešán se rozhodl, že před power play vrátí do branky Willa. Věřil totiž, že mladší z brankářů dokáže dojet z brankoviště na střídačku přeci jen rychleji.

Liberec - Kometa Brno: Roman Will šel po čtvrtém gólu z brány, na power play se do ní vrátil