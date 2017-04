Malec skóroval padáčkem jako Poborský. Zase střílí góly až v play off

V základní části hokejové extraligy nic, tam brněnský obránce Tomáš Malec góly nedává. Naposled se během dvaapadesátikolového maratonu trefil v sezoně 2013/14. V play off je to u něho o něčem jiném, tam se slovenský poctivec s číslem 71 prosazuje každoročně. Povedlo se mu to i letos. Gólem vteřinu před koncem prvního finále v Liberci poslal Kometu do vedení na 3:2, navíc to byl gól hodně kuriózní.

Na úplném konci první části hry si Tomáš Malec počkal na puk na modré čáře, napřáhl a vypálil. Bomba, jak by se od urostlého zadáka čekalo? Ale kde. Puk vyletěl do vzduchu, vrtěl se, padal jako Poborského dloubáček na fotbalovém ME v Anglii.

A přesně tak taky zapadl do sítě.

Kometa po mizerném startu a dílčím skóre 2:0 pro Liberec rázem vedla. „Nepamatuju se, že bych někdy dal legračnější gól. Vážně nevím,“ uculoval se Malec. „Puk skočil, trefil jsem ho horní částí čepele. Šlo to do vzduchu, padalo to. Jo, byl to takový padáček,“ řekl.

Domácí ještě požádali o přezkoumání videa, jestli puk netečoval vysokou holí clonící brněnský hráč, což byl ale zoufalý pokus. Nikdo se Malcova "padajícího listu" ani nedotkl.

A tak bojovník, v jehož popisu práce je hlavně nekonečná dřina v defenzívě, zase splnil svoji normu. V play off skóruje rok co rok.

„V kabině už poslouchám, že Harry (jeho přezdívka) nedal gól v sezoně, že si to nechává na finále. Že tam gól dám. Je to taková legrace. Každý gól se počítá. Já jsem hlavně rád, že jsme vyhráli,“ pousmál se.

Play off bez vstřeleného gólu naposled odehrál v sezoně 2008/09 ještě v dresu Třince.

Navíc tentokrát se prezentoval tak kuriózní trefou…

„Nějaké vtípky tam proběhly. To musel ale Harry čekat,“ poukazoval brněnský zadák Tomáš Bartejs.

Pro obranu Komety byl zápas o to složitější, že do něho naskočila bez elitního beka Ondřeje Němce. Ten sledoval utkání jen z lóže pro hosty, po nárazu do hlavy ze šestého semifinále ještě zřejmě není fit. V Liberci to zkusil dopoledne na rozbruslení, ale nejspíš to ještě nebylo ono.

„Ondra chyběl, ale Peter Trška taky bojoval, snažil se a hrál dobře. Zvládli jsme to,“ ocenil Malec v první obraně zaskakujícího krajana Tršku.

Kladně hodnotil hlavně to, jak Kometa otočila zápas z 2:0 na konečných 3:4.

„My si pořád věříme, i když je to 0:2, tak věříme, že máme silný mančaft, pořád jdeme za vítězstvím. A každý ta otočená výhra nás zase tlačí kupředu. Máme velkou chuť vyhrávat, každý jeden za tím jde,“ dodal Malec.

