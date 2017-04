Souboj bratrů Hubáčků v baráži: Rodičů jsme se ani neptali, komu fandí

Co říkáte na tu divočinu, kdy jste dorovnali jihlavský náskok 3:0?

„Dokázali jsme se z toho prozatím dostat. Druhý zápas skončil taky v prodloužení, takže je to pořád mezi všemi na dva body. Pro nás dnes v uvozovkách zlatý bod. Možná jako tady před čtrnácti dny. Jsou čtyři kola do konce, bude to těžké.“

Nakonec jste mohli vyhrát, co?

„Za pět minut třetí třetiny se nám podařilo vyrovnat a potom jsme měli celou řadu šancí ten zápas zlomit na naši stranu. Jihlava šla popáté v baráži přes šedesát minut a získala pět plusových bodů. To může být v konečném výsledku strašně znát. Ten bodík z penalt může hrát velikánskou roli. Škoda, že jsme ho nezískali my. Šikovnější vyhrál.“

Komu vlastně fandí rodiče?

„Nevím. Mají nadhled. Přejí nám, ať se daří. Ani jsme se doma neptali, komu fandí. Ta otázka nepadla. Pro nás s bráchou je zpestření, že hrajeme proti sobě.“

