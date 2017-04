Bílý Tygr Stránský po domácí prohře: Brňané nám zaklapli pusy

Dvě lehké střely z dálky, dva podivné odrazy puku. Takhle lacině přišla Kometa Brno ke čtyřem gólům a nakonec i poctivě vydřeném vítězství v prvním finále. Liberec přitom vedl už v desáté minutě 2:0 a vypadalo to, že první krok k titulu udělá on. „Byla to euforie, ale Brňané nám rychle zaklapli pusy,“ uznal Jan Stránský. Útočník Bílých Tygrů nemohl pochopit, jak laciné branky si jeho tým nechal dát.